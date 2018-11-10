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"Наче дикуни": у Києві скандал через викинуту на вулицю труну (фото)

STYLERЖиття    10.11.2018 - 13:25
Ілюстративне фото (Styler, колаж)
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Жителі спочатку подумали, що це диван

В одному з районів Києва невідомі викинули на смітник труну з іменним вінком. Про це повідомляє ТСН.

Так, журналісти виявили атрибути прямо на асфальті за адресою, яку вказала автор публікації. При цьому знахідка перехожих дивує і лякає: "Я не звернула увагу, що це домовина. Думала, диван якийсь", - сказала одна з киянок.

"Труну привезли напередодні ввечері і поставили біля під'їзду, тому що в ньому хтось живе, то знімає квартиру якийсь Володя Білий. У нього був день народження – і, ймовірно, будь то лихі люди, або люди, які вважають Володю Білого недобрим, зробили йому такий "подарунок", - йдеться в повідомленні.

Трохи пізніше до місця інциденту приїхало невідоме авто, в якому, як виявилося, був двірник з товаришем. Він чомусь захотів забрати труну.

&quot;Наче дикуни&quot;: у Києві скандал через викинуту на вулицю труну (фото)

Скріншот з відео (Youtube-канал/ТСН)

"Мені треба його вивезти і поставити в храм, туди привезуть людини, будемо відспівувати", - скзав він.

В той же час відповідати на запитання чоловік хотів неохоче. А від виду камери чоловік просто "спалахнув".

"Отже, тут викликали відеокамери, наче дикуни! Ви що, папуаси? Фотографують тут нас, що це таке, воно мені треба?", - підкреслив він.

&quot;Наче дикуни&quot;: у Києві скандал через викинуту на вулицю труну (фото)

Скріншот з відео (Youtube-канал/ТСН)

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