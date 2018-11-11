В Киеве при загадочных обстоятельствах умер мужчина

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что мужчине стало плохо посреди пешеходного участка

В воскресенье, 11 ноября в Киеве под Шулявским мостом скончался мужчина. Сообщается, что мужчине стало плохо, из-за чего он упал. Прохожие вызвали "скорую", однако сотрудники экстренной медицинской службы приехали слишком поздно. Об этом сообщает Информатор.

Вызов поступил на линии скорой помощи около 13:45. "Скорую" вызвали прохожие, когда мужчина внезапно упал из-за плохого самочувствия. До приезда медиков был он жив.

Фото: (kiev.informator.ua)

По предварительной информации, погибший 1958 года рождения (60 лет). Он не был жителем Киева. Приехал в столицу отдохнуть. Мужчина умер естественной смертью, признаков насилия на теле не обнаружено. Также медики отметили, что по внешнему виду он был здоров.

На месте работали полиция и скорая помощь. Причины смерти установят при вскрытии.

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Видео: (video.rbc.ua)