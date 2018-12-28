У Кривому Розі обвалився дах кінотеатру (фото, відео)

За попередніми даними, ніхто не постраждав
У Кривому Розі обвалився дах кінотеатру "Сучасник". Про це повідомив місцевий мешканець на своїй сторінці в Facebook.
За словами очевидців, на місце інциденту приїхала швидка допомога, рятувальники і поліція.
Фото: 1kr.ua
У мережі зазначили, що кінотеатр не працював близько року.
За словами користувача мережі Дениса Кодря, кінотеатр на сьогоднішній момент перебуває на балансі банку, якому в свою чергу він дістався після виплати кредиту (він був заставним майном). Більше року тому кінотеатр ніхто не купив на аукціоні і банку довелося його взяти на баланс.
"Місце класне і район, зробили б там кінотеатр з кафешками і люди ходили б відпочивати", - написала Оля Орлова.
Відео: facebook.com/1kr.ua
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