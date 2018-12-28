В Кривом Роге обрушилась крыша кинотеатра (фото, видео)

Коллаж РБК-Украина

По предварительным данным, никто не пострадал

В Кривом Роге обрушилась крыша кинотеатра "Современник". Об этом сообщил местный житель на своей странице в Facebook.

По словам очевидцев, на место инцидента приехала скорая помощь, спасатели и полиция.

Фото: 1kr.ua

В сети отметили, что кинотеатр не работал уже около года.

По словам пользователя сети Дениса Кодря, кинотеатр на сегодняшний момент находится на балансе у банка, которому в свою очередь он достался после не выплаты кредита (он был залоговым имуществом). Больше года назад кинотеатр никто не купил на аукционе и банку пришлось его взять на баланс.

"Место классное и район, сделали бы там кинотеатр с кафешками и люди ходили бы отдыхать", - написала Оля Орлова.

Видео: facebook.com/1kr.ua

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