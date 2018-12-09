Двоє загиблих: подробиці смертельного ДТП з іномаркою у Львівській област

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Ще один учасник аварії госпіталізований

У суботу, 8 грудня, біля села Бориничі Жидачівського району, Львівська область, сталася дорожно-транспортна пригода, в результаті якої загинуло двоє людей. Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіціі у Львівській області

За встановленою інформацією, водій автомобіля "Lexus", яким керував 40-річний житель Івано-Франківської області, не зміг впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з'їхав з дороги і врізався в дерево.

Через цей незапланований маневр водій і його пасажир, 45-річний житель Івано-Франківської області, від отриманих травм померли. Інший пасажир, 43-річний житель Тернополя, був доставлений в лікарню з тілесними ушкодженнями.

На місці події поліція встановлює деталі пригоди. Зокрема, ними вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 9 грудня в Дарницькому районі Києва сталася аварія за участю двох поліцейських патрульних машин. На вулиці Старобориспільська патрульний автомобіль Toyota Prius протаранив поліцейську машину Hyundai. Після зіткнення Prius вилетів на тротуар і в'їхав у дерево.

Також у центрі Києва на перехресті дороги після зіткнення, автомобіль викинуло на тротуар. Зіткнулися Volkswagen Golf і Dacia Logan. У результаті перший автомобіль розвернуло на 180 градусів, а другий - викинуло на тротуар.

Нагадаємо, у Закарпатській області в місті Виноградів сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода - чоловік на автомобілі скоїв наїзд на п'ятьох людей, внаслідок чого загинула жінка.

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Відео РБК-Україна