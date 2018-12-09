Двое погибших: подробности смертельного ДТП с иномаркой во Львовской области

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Еще один участник аварии госпитализирован

В субботу, 8 декабря, около села Борыничи Жидачевского района, Львовская область, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло два человека. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции во Львовской области..

По установленной информации, водитель автомобиля "Lexus", которым управлял 40-летний житель Ивано-Франковской области, не смог справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

Из-за этого незапланированного маневра водитель и его пассажир, 45-летний житель Ивано-Франковской области, от полученных травм скончались. Другой пассажир, 43-летний житель Тернополя, был доставлен в больницу с телесными повреждениями.

На месте происшествия полиция устанавливает детали происшествия. В частности, ими решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что вночь на 9 декабря в Дарницком районе Киева произошла авария с участием двух полицейских патрульных машин. На улице Старобориспольской патрульный автомобиль Toyota Prius протаранил полицейскую машину Hyundai. После столкновения Prius вылетел на тротуар и въехал в дерево.

Также в центре Киева на перекрестке дороги после столкновения, автомобиль выбросило на тротуар. Столкнулись Volkswagen Golf и Dacia Logan. После столкновения первый автомобиль развернуло на 180 градусов, а второй - выбросило на тротуар.

Напомним, в Закарпатской области в городе Виноградов произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие - мужчина на автомобиле совершил наезд на пятерых человек, в результате чего погибла женщина.

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Видео: РБК-Украина