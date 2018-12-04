У масці тигра і з сокирою: працівники магазину техніки затримали грабіжника

Відео: (youtube.com/Поліція Дніпропетровщини)

Продавці магазину фототехніки оперативно затримали грабіжника, який в масці тигра увірвався в приміщення і погрожував співробітникам сокирою. Після цього співробітники магазину передали "розбійника" правоохоронцям, розповідає відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Криворізького ВП.

Спроба розбійного пограбування сталася ввечері 30 листопада, проте відео з камер спостереження поліція вилучила тільки зараз. На фрагменті відеозапису видно, що чоловік у новорічній масці тигра з сокирою в руках намагався пограбувати торговий заклад. Співробітники магазину самостійно знешкодили нападника і тримали його до приїзду поліції.

Скріншот з відео (youtube.com/Поліція Дніпропетровщини)

Поліцейські затримали грабіжника і доставили у відділення поліції для з'ясування обставин злочину. Правоохоронцям вдалося встановити особу нападника — ним виявився 42-річний місцевий житель.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 КК України (розбій). Горе злочинцеві загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Відео: (video.rbc.ua)