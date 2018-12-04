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В маске тигра и с топором: в Кривом Роге работники магазина задержали грабителя

STYLERПроисшествия    04.12.2018 - 17:33

Видео: (youtube.com/Поліція Дніпропетровщини)

Продавцы магазина фототехники оперативно задержали грабителя, который в маске тигра ворвался в помещение и угрожал сотрудникам топором. После этого сотрудники магазина передали "разбойника" правоохранителям, рассказывает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Криворожского ОП.

Попытка разбойного грабежа произошла вечером 30 ноября, однако видео с камер наблюдения полиция изъяла только сейчас. На фрагменте видеозаписи видно, что мужчина в новогодней маске тигра с топором в руках пытался ограбить торговый заведение. Сотрудники магазина самостоятельно обезвредили нападавшего и удерживали его до приезда полиции.

В маске тигра и с топором: в Кривом Роге работники магазина задержали грабителя

Скриншот из видео (youtube.com/Поліція Дніпропетровщини)

Полицейские задержали грабителя и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств преступления. Правоохранителям удалось установить личность нападавшего — им оказался 42-летний местный житель.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой). Горе-преступнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что под Киевом банда под видом сотрудников СБУ нападала на элитные авто.

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Видео: (video.rbc.ua)

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