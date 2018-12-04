В маске тигра и с топором: в Кривом Роге работники магазина задержали грабителя

Видео: (youtube.com/Поліція Дніпропетровщини)

Продавцы магазина фототехники оперативно задержали грабителя, который в маске тигра ворвался в помещение и угрожал сотрудникам топором. После этого сотрудники магазина передали "разбойника" правоохранителям, рассказывает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Криворожского ОП.

Попытка разбойного грабежа произошла вечером 30 ноября, однако видео с камер наблюдения полиция изъяла только сейчас. На фрагменте видеозаписи видно, что мужчина в новогодней маске тигра с топором в руках пытался ограбить торговый заведение. Сотрудники магазина самостоятельно обезвредили нападавшего и удерживали его до приезда полиции.

Скриншот из видео (youtube.com/Поліція Дніпропетровщини)

Полицейские задержали грабителя и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств преступления. Правоохранителям удалось установить личность нападавшего — им оказался 42-летний местный житель.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой). Горе-преступнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что под Киевом банда под видом сотрудников СБУ нападала на элитные авто.

Ранее мы писали, что дом бойца АТО забросали коктейлями Молотова.

Видео: (video.rbc.ua)