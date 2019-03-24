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Масова бійня на концерт Меладзе: подробиці трагедії

STYLERПодії    24.03.2019 - 15:31
Масова бійня на концерт Меладзе: подробиці трагедії
На концерті Меладзе сталася бійка зі стріляниною (Валерій Меладзе, фото: facebook.com/meladzeofficial)

Під час концерту Валерія Меладзе масова бійка закінчилася перестрілкою

Під час виступу Валерія Меладзе на концерті в Москві на честь дня народження російського підприємця Дмитра Павлова сталася масова бійка зі стріляниною, повідомляють росЗМІ.

Відомо, що під час виступу Валерія Меладзе в бізнес-центрі між гостями виник конфлікт, який продовжився на вулиці біля будівлі. Масова бійка переросла у стрілянину.

Бійка сталася в суботу ввечері, 23 березня, за адресою вулиця Кар'єр, 2А в бізнес-центрі "Кар'єр 2А".

В результаті інциденту дві людини отримали поранення. 47-річного чоловіка поранили в гомілку, а 37-річний отримав забиту травму ока. Постраждалих госпіталізували в одну з медичних установ в Москві.

Решту учасників бійки затримали і доставили у відділ МВС Академічного району.

Масова бійня на концерт Меладзе: подробиці трагедії

Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе (фото: instagram.com/albinadzhanabaeva)

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