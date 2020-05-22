Масове вбивство під Житомиром: всі версії трагедії, імена загиблих і стрілка

Масове вбивство в Житомирській області сталося о 01:00 22 травня в селі Новоселиця Попільнянського району. Злочинець розстріляв сімох людей з мисливської рушниці, одному з них вдалося втекти в ліс і вижити.

Стрілка затримали, ним виявився місцевий житель - орендар приватного зарибленого ставка, на який, за однією з версій, і приїхали порибалити загиблі.

Ким виявилися загиблі і стрілок

У пресслужбі поліції Житомирської області розповіли, що на березі ставка було дев'ять чоловіків - орендар і вісім киян. Серед них - добровольці АТО.

"Загинули на місці пригоди сім осіб. Так, це були все добровольці АТО. Наймолодший 1990 року, найстарший 1960-го року", - заявила Алла Ващенко, прессекретар поліції Житомирської області.

Місцеві ЗМІ пишуть, що серед убитих - бійці батальйону Нацгвардії імені Кульчицького та волонтери. Ім'я стрілка не називають, але соцмережі пишуть, що це 58-річний житель Романівського району Анатолій Захарченко.

Імена загиблих. Убитими виявилися бійці Національної гвардії України та батальйону імені Кульчицького - Владислав Мамаченко і Андрій Москалець (позивні "Мальок" і "Бородатий"), Віталій Вульчин, бійці з позивними "Фінн" і "Іскандер" (він же "Український татарин"). Застрелений також київський волонтер Роман Ханенко ("Гец") і працівник київського Національного авіаційного університету Олександр Білоус. Про це пише видання Dетектив-Info з посиланням на джерело.

Вбивство під Житомиром (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Що сталося біля ставка на Житомирщині - три версії

У всьому винен алкоголь. В Нацполіції кажуть, що конфлікт виник після вживання алкоголю. Що саме спровокувало стрілка, належить з'ясувати. Поки ж відомо, що за столом він сидів з двома рибалками, шестеро інших - спали в сараї поблизу.

"Ми бачимо, що є пляшки залишені, вечеря. А щодо всіх інших дій ще триває огляд місця події", - сказала Ващенко.

Підозрюваний на момент затримання був п'яний, свою провину він не заперечує. Зараз поліція допитує його і чоловіка, що вижив, який і викликав на місце поліцію.

"Близько 1 години ночі, орендар ставка, професійний мисливець З., на грунті раптово виниклих різких неприязних відносин, почав розстрілювати гостей з гладкоствольної мисливської рушниці марки "ІЖ". Спочатку він убив двох, що залишалися поруч з ним. Потім почав розстрілювати 6-х сплячих", - написав у Facebook Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ.

Розборки і корупція в поліції. Брат підозрюваного, Віктор, розповів PavlovskyNEWS, що його родич скаржився на те, що місцева поліція вимагала у нього гроші й рибу. Після того, як вчора ДБР затримала за хабар місцевого начальника райвідділу, до орендаря ставка приїхали "добровольці", які звинуватили його в "підставі".

За інформацією родича, спочатку чоловіки дійсно випивали, однак потім відбувся "наїзд", який завершився загибеллю гостей. Віктор уточнює, що його брат отримав кульове поранення руки, а у загиблих пізніше знайшли в авто цілий арсенал зброї - автомат, карабін, пістолет.

Втім, в поліції зв'язок між цими двома подіями заперечують, але на сайті Нацполіції дійсно є інформація про те, що був затриманий "один з працівників керівного складу житомирської поліції".

"Чиновник за невтручання у діяльність, пов'язану з розведенням риби, вимагав у 58-річного жителя Романівського району області щомісяця надавати йому хабар у розмірі 10 000 гривень", - йдеться на сайті правоохоронців.

Соцмережі пишуть, що "перевертнем у погонах" виявився начальник Попільнянського відділення Коростишівського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області, підполковник Руслан Мшанецький, а заявником, який і поскаржився на вимагання, виступав саме Анатолій Захаренко.

Вбивство під Житомиром (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Не пустив дітей в армію, а ми служили. Дружина стрілка каже, що сварка відбулася через запальність чоловіка. Він від природи людина запальна, а під час розмови за чаркою йому "пред'явили", що вони (загиблі "атовці") служили, а він своїх дітей від армії "відмазав".

"Затриманий мій чоловік. Все це сталося на березі ставка. Там, де випивається горілка, - завжди конфлікт. Мій чоловік запальний. Він вже визнав свою провину. Що стало причиною конфлікту? Чоловік встиг мені сказати, що конфлікт розгорівся через слова його приятелів про те, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію", - прокоментувала Ольга, пише Сьогодні.

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