Массовое убийство под Житомиром: все версии трагедии, имена погибших и стрелка

Массовое убийство в Житомирской области произошло в 01:00 22 мая в селе Новоселица Попельнянского района. Преступник расстрелял семь человек из охотничьего ружья, одному из них удалось сбежать в лес и выжить.

Стрелка задержали, им оказался местный житель - арендатор частного зарыбленного пруда, на который, по одной из версий, и приехали порыбачить погибшие.

Кем оказались погибшие и стрелок

В пресс-службе полиции Житомирской области рассказали, что на берегу пруда были девять человек - арендатор и восемь киевлян. Среди них - добровольцы АТО.

"Погибли на месте происшествия семь человек. Да, это были все добровольцы АТО. Самый молодой 1990 года, самый старший 1960-го года", - заявила Алла Ващенко, пресс-секретарь полиции Житомирской области.

Официально имя стрелка не называют, но местные СМИ пишут, что это 58-летний житель Романовского района Анатолий Захарченко.

Имена погибших. Убитыми оказались бойцы Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого - Владислав Мамаченко и Андрей Москалец (позывные "Малек" и "Бородатый"), Виталий Вульчин, бойцы с позывными "Финн" и "Скандер" (он же "Украинский татарин"). Застрелен также киевский волонтер Роман Ханенко ("Гец") и работник киевского Национального авиационного университета Александр Белоус. Об этом пишет издание Dетектив-Info со ссылкой на источник.

Убийство под Житомиром (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Что произошло возле пруда на Житомирщине - три версии

Во всем виноват алкоголь. В Нацполиции говорят, что конфликт возник после употребления алкоголя. Что именно спровоцировало стрелка, предстоит выяснить. Пока же известно, что за столом он сидел с двумя рыбаками, шестеро остальных - спали в сарае поблизости.

"Мы видим, что есть бутылки оставленные, ужин. А относительно всех других действий еще продолжается осмотр места события", - сказала Ващенко.

Подозреваемый на момент задержания был пьян, свою вину он не отрицает. Сейчас полиция допрашивает его и выжившего мужчину, который и вызвал на место полицию.

"Около 1 часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ". Сначала он убил двоих, что оставались рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих", - написал в Facebook Антон Геращенко, замминистра внутренних дел.

Разборки и коррупция в полиции. Брат подозреваемого, Виктор, рассказал PavlovskyNEWS, что его родственник жаловался на то, что местная полиция вымогала у него деньги и рыбу. После того, как вчера ГБР задержало за взятку местного начальника райотдела, к арендатору пруда приехали "добровольцы", которые обвинили его в "подставе".

По информации родственника, сначала мужчины действительно выпивали, однако потом произошел "наезд", который завершился гибелью гостей. Виктор уточняет, что его брат получил пулевое ранение руки, а у погибших позже нашли в авто целый арсенал оружия - автомат, карабин, пистолет.

Впрочем, в полиции связь между этими двумя событиями отрицают, но на сайте Нацполиции действительно имеется информация о том, что был задержан "один из работников руководящего состава житомирской полиции".

"Чиновник за невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы, требовал у 58-летнего жителя Романовского района области ежемесячно предоставлять ему взятку в размере 10 000 гривен", - говорится на сайте правоохранителе.

Соцсети пишут, что "оборотнем в погонах" оказался начальник Попильнянского отделения Коростышевского отдела полиции ГУ НП в Житомирской области, подполковник Руслан Мшанецкий, а заявителем, который и пожаловался на вымогательство, выступал именно Анатолий Захаренко.

Убийство под Житомиром (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Не пустил детей в армию, а мы служили. Жена стрелка говорит, что ссора произошла из-за вспыльчивости мужа. Он от природы человек вспыльчивый, а во время разговора за рюмкой ему "предъявили", что они (погибшие "атошники") служили, а он своих детей от армии "отмазал".

"Задержан мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка, - всегда конфликт. Мой муж - человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", - прокомментировала Ольга, пишет Сегодня.

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