Медики шоковані: син мало не заморив голодом власну матір

Відео: YouTube / ТСН

У Вінницькій області до лікарні доставили 87-річну жінку, яку власний син ледь не заморив голодом. Старенька важила всього 30 кілограмів, йдеться в сюжеті ТСН.

Коли напівживу Броніславу Андрущенко доставили до лікарні, вигляд жінки вразив навіть медиків.

"Ми такого не бачили, коли людина - це шкіра та кістки", - зізналася лікар інфекційного відділення Козятинської РЦЛ Тетяна Хомицька.

За її словами, всі органи вражені від хронічного недоїдання: серцево-судинна система, нервова, і шлунково-кишковий тракт.

Медики кажуть, що стареньку морили голодом кілька місяців.

Скрін: YouTube / ТСН

Сусіди звинувачують у трагедії сина - 54-річного Павла Андрущенка. Кажуть, що він залякував мати роками, змушував ходити за горілкою, інакше буде її бити. Жителі села розповіли, що старенька перестала виходити на вулицю влітку. Після цього вони забили на сполох.

Про стан бабусі дізналися випадково. Її виявили в будинку на колінах в калюжі власної сечі, жінка не могла встати.

Сусід сповістив про подію і прокуратуру, і міліцію, і райраду, і адміністрацію. Приїхали всі, однак Павло пускати їх в дім відмовився. У підсумку поліцейський вліз у вікно і побачив стареньку в жахливому стані.

Як розповіли сусіди Андрущенків, Павло почав зустрічатися з жінкою з сусіднього села. Люди підозрюють, що "коханка" хотіла отримати будинок, і бабуся їй заважала.

Сама ж Тетяна Куликівська все спростовує і заявляє, що земельна ділянка їй не потрібна, а з Павлом у неї тільки дружні відносини.

Фото: скріншот: YouTube / ТСН

Після допиту в поліції Павла відпустили. В даний час в селі його вже немає - будинок під замком.

Прокуратура з'ясовує ситуацію. Правоохоронці розповіли, що відкрили кримінальне провадження, і за неналежний догляд за старенькою матір'ю чоловікові загрожує до 6 місяців в'язниці.

У коментарях до сюжету люди з жахом обурюються таким ставленням сина до матері:

"Ось сволота... треба як на заході нормальний інститут будинків престарілих, якщо не піклуються діти, то майно якщо є - продати і на виручені гроші + соцдопомогу держави утримувати. А цього на 5 років у в'язницю, і відчуження майна, яке належить бабусі";

"Я просто не уявляю, навіщо так робити? Я проти всього, але вже краще б він її не мучив, а відправив у кращий світ. Тому що такі страждання гірше смерті. Але як же добре, що її знайшли і відвезли в лікарню. Сподіваюся, вона одужає. Звичайно, таких людей треба на довічний. І взагалі, я вважаю, що на п'ять років або взагалі не на довічний термін у в'язниці - це марно. Вже пора зробити так, щоб тільки назавжди в тюрму саджати за щось більше, ніж дрібна крадіжка. Тому що люди не виправляться в місці, де панує страх та жах дужче їх діянь"... Скрін: YouTube / ТСН

Раніше повідомлялося, що в Київській області місцевий житель незаконно тримав 28 нелегальних мігрантів з В'єтнаму.

Також ми писали про те, що в Київській області у бориспільському суді готуються винести вирок 34-річної безробітної жінки з села Яблуневое, у якої померла новонароджена дочка після того, як та самовільно забрала дитину з лікарні.

Нагадаємо, що у Кропивницького горе-мати серед ночі вигнала семирічного сина на вулицю, щоб зустрітися з коханцем.

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Відео: РБК-Україна