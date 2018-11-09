Медики шокированы: сын чуть не уморил голодом собственную мать

Видео: YouTube / ТСН

В Винницкой области в больницу доставили 87-летнюю женщину, которую собственный сын едва не уморил голодом. Старушка весила всего 30 килограммов, говорится в сюжете ТСН.

Когда полуживую Брониславу Андрущенко доставили в больницу, вид женщины поразил даже медиков.

"Мы такого не видели, когда человек - это кожа и кости", - призналась врачь инфекционного отделения Козятинской РЦЛ Татьяна Хомицкая.

По ее словам, все органы поражены от хронического недоедания: сердечно-сосудистая система, и нервная, и желудочно-кишечный тракт.

Медики говорят, что старушку морили голодом несколько месяцев.

Скрин: YouTube / ТСН

Соседи обвиняют в случившемся сына - 54-летнего Павла Андрущенко. Говорят, что он запугивал мать годами, заставлял ходить за водкой, иначе будет ее бить. Жители села рассказали, что старушка перестала выходить на улицу летом. После этого они забили тревогу.

О состоянии старушки узнали случайно. Ее обнаружили в доме на коленях в луже собственной мочи, женщина не могла встать.

Сосед оповестил о случившимся и прокуратуру, и полицию, и райсовет, и администрацию. Приехали все, однако Павел пускать их в дом отказался. В итоге полицейский влез в окно и обнаружил старушку в ужасном состоянии.

Как рассказали соседи Андрущенко, Павел начал встречаться с женщиной из соседнего села. Люди подозревают, что "любовница" хотела заполучить дом, и бабушка ей мешала.

Сама же Татьяна Куликовская все опровергает и заявляет, что земельный участок ей не нужен, а с Павлом у нее только дружественные отношения.

Фото: скриншот: YouTube / ТСН

После допроса в полиции Павла отпустили. В настоящее время его в селе ужне нет - дом под замком.

Прокуратура выясняет ситуацию. Правоохранители рассказали, что открыли криминальное производство, и за ненадлежащий уход за старенькой матерью мужчине угрожает до 6 месяцев тюрьмы.

В комментариях к сюжету люди с ужасом возмущаются такому отношению сына к матери:

"Вот сволочь... надо как на западе нормальный институт домов престарелых, если не заботятся дети, то имущество если есть - продать и на вырученные деньги + соцпомощь государства содержать. А этого лет на 5 в тюрьму, и отчуждение имущества, которое полагается бабушке";

"Я просто не представляю, зачем так делать? Я против всего, но уж лучше бы он ее не мучал, а отправил в лучший мир. Потому что такие страдания хуже смерти. Но как же хорошо, что ее нашли и отвезли в больницу. Надеюсь, она выздоровеет. Конечно, таких людей надо на пожизненный. И вообще, я считаю, что на пять лет или вообще не на пожизненный срок в тюрьму - это бесполезно. Уже пора сделать так, чтобы только навсегда в тюрьму садить за что-то, больше, чем мелкая кража. Потому что люди не исправятся в месте, где царит страх и ужас похлеще их деяний"...

Скрин: YouTube / ТСН

Ранее сообщалось, что в Киевской области местный житель незаконно удерживал 28 нелегальных мигрантов из Вьетнама.

Также мы писали о том, что в Киевской области в бориспольском суде готовятся вынести приговор 34-летней безработной женщине из села Яблуневое, у которой умерла новорожденная дочь после того, как та самовольно забрала ребенка из больницы.

Напомним, что в Кропивницком горе-мать среди ночи выгнала семилетнего сына на улицу, чтобы встретиться с любовником.

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Видео: РБК-Украина