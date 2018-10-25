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Морил голодом: в Киевской области мужчина незаконно удерживал 28 рабов

STYLERПроисшествия    25.10.2018 - 08:36
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Голодные нелегалы бродили по селу в поисках еды

В Киевской области местный житель незаконно удерживал 28 нелегальных мигрантов из Вьетнама. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

Инцидент произошел в селе Глеваха Васильковского района Киевской области. В полицию позвонили местные жители и сообщили, что по селу ходят странные люди и просят есть. На место происшествия выехало несколько нарядов полиции.

Выяснилось, что мигранты находились в рабстве у местного жителя. Он незаконно удерживал 28 мигрантов из Вьетнама. Все пострадавшие – молодые люди. Мужчину задержали согласно статье 208 УПК Украины.

"По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека)", – сообщили в полиции.

На данный момент работники Васильковского отдела полиции взяли мигрантов под опеку, кормят их и работают с ними с помощью переводчиков.

В дальнейшем их передадут работникам Государственной миграционной службы для размещения в соответствующих учреждениях для нелегальных мигрантов. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и ищут других причастных.

 

Скриншот фото (kv.npu.gov.ua)

Кстати, ранее мы писали о том, что в Житомирской области пенсионер развращал шестилетнюю девочку.

А также сообщали о том, что в Одессе в заброшенном подвале обнаружили труп женщины со связанными руками.

Видео: РБК-Украина

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