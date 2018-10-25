Морив голодом: у Київській області чоловік незаконно утримував 28 рабів

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Голодні нелегали блукали по селу в пошуках їжі

У Київській області місцевий житель незаконно утримував 28 нелегальних мігрантів з В'єтнаму. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Київської області.

Інцидент стався в селі Глеваха Васильківського району Київської області. У поліцію зателефонували місцеві жителі і повідомили, що по селу ходять дивні люди і просять їсти. На місце події виїхало кілька нарядів поліції.

З'ясувалося, що мігранти перебували в рабстві у місцевого жителя. Він незаконно утримував 28 мігрантів з В'єтнаму. Всі постраждалі – молоді люди. Чоловіка затримали згідно статті 208 КПК України.

"За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини)", – повідомили в поліції.

На даний момент працівники Васильківського відділу поліції взяли мігрантів під опіку, годують їх і працюють з ними за допомогою перекладачів.

В подальшому їх передадуть працівникам Державної міграційної служби для розміщення у відповідних закладах для нелегальних мігрантів. Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину і шукають інших причетних.

Скріншот фото (kv.npu.gov.ua)

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Відео: РБК-Україна