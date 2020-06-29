У Миколаєві депутат заявив про самогубство дружини: подробиці

У Миколаєві депутат місцевої обласної ради Ігор Івануна заявив, що його 33-річна дружина покінчила життя самогубством.

Жінка, за словами 34-річного депутата вистрілила собі в скроню з травматичного пістолета, який належав Івануні. Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

Трагедія сталася сьогодні, 29 червня, близько 10:00. Саме в цей час депутат звернувся в поліцію з повідомленням, що його дружина з травматичної зброї заподіяла собі поранення в голову.

Вона померла на місці, а у квартирі крім неї був сам депутат. Поліція розглядає різні версії події, у тому числі й умисне вбивство.

Про особу загиблої розповів у своєму Telegram Ігор Мосійчук, журналіст і екснардеп.

"В Миколаєві дружина депутата Миколаївської обласної ради від ВО "Батьківщина" Ігоря Івануни покінчила життя самогубством. Жінка вистрілила собі в скроню з травматичного пістолета її чоловіка. Саме таку версію правоохоронцям повідомив сам Івануна. Своєю чергою правоохоронці відпрацьовують й інші версії злочину", - написав Мосійчук.

Як ми писали раніше, у Мукачеві чоловік скоїв самогубство в прямому ефірі, а перед смертю він скаржився на "копів".

Нагадаємо, у Харкові жінка звела рахунки з життям, поки чоловік спав.