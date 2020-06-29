В Николаеве депутат заявил про самоубийство жены: подробности

В Николаеве депутат местного областного совета Игорь Ивануна заявил, что его 33-летняя супруга Кристина покончила жизнь самоубийством.

Женщина, по словам 34-летнего депутата выстрелила себе в висок из травматического пистолета, принадлежавшего Ивануне. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Трагедия произошла сегодня, 29 июня, около 10:00. Именно в это время депутат обратился в полицию с сообщением, что его жена из травматического оружия причинила себе ранение в голову.

Она скончалась на месте, а в квартире кроме нее был сам депутат. Полиция рассматривает различные версии случившегося, в том числе и умышленное убийство.

Игорь Ивануна с женой (фото: facebook.com)

Про личность погибшей рассказал в своем Telegram Игорь Мосийчук, журналист и экс-нардеп.

"В Николаеве жена депутата Николаевского областного совета от ВО "Батькивщина" Игоря Ивануны покончила жизнь самоубийством. Женщина выстрелила себе в висок из травматического пистолета ее мужа. Именно такую версию правоохранителям сообщил сам Івануна. В свою очередь правоохранители отрабатывают и другие версии преступления", - написал Мосийчук.

Как мы писали ранее, в Мукачево мужчина совершил самоубийство в прямом эфире, а перед смертью он жаловался на "копов".

Напомним, в Харькове женщина свела счеты с жизнью, пока муж спал.