"Новий вид спорту": у Херсоні школяр був травмований на перерві

Колаж РБК-Україна

Хлопчика госпіталізували в дитячу лікарню

У Херсоні учень 5-го класу отримав черепно-мозкову травму під час гри на перерві. Школярі придумали новий вид "спорту" – метання пляшок, повідомляє місцеве видання "Новий день".

Інцидент стався у школі № 39 міста Херсона. Учні 5-А класу вигадали нову спортивну гру – метання півторалітровою пляшкою, яка заповнена водою. Один з учнів не встиг вчасно ухилитися від "снаряда", що летів на нього і отримав травму голови.

Першу допомогу йому надала шкільна медсестра, а потім лікарі швидкої допомоги госпіталізували хлопчика з підозрою на черепно-мозкову травму.

"Роману надала допомогу шкільна медсестра, так і я особисто супроводжувала його до лікарні та перебувала там до чотирьох годин вечора. Приїхали туди і батьки хлопчика, який кинув пляшку. Але на щастя, обстеження якихось важких травм не виявило, і госпіталізація дитині не знадобилася", — розповіла класний керівник 5-А Надія Шевченко.

З'ясувалося, що однокласник Романа спеціально цілився йому в голову, так як він з ним змагається за лідерство в класі.

Директор школи Ольга Маренчук зазначила, що неприємний інцидент стався через те, що школярі залишилися без нагляду педагога.

"На перерві класний керівник повинен наглядати за учнями. Але так збіглося, що їй було потрібно вести частину дітей в їдальню. А ті, хто обідати туди не ходять, виявилися надані самим собі. І негайно знайшли собі забаву з неприємними наслідками", - пояснила директор школи № 39.

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