"Новый вид спорта": в Херсоне школьник был травмирован на перемене

Коллаж РБК-Украина

Мальчика госпитализировали в детскую больницу

В Херсоне ученик 5-го класса получил черепно-мозговую травму во время игры на перемене. Школьники придумали новый вид "спорта" – метание бутылок, сообщает местное издание "Новый день".

Инцидент произошел в школе № 39 города Херсона. Ученики 5-А класса выдумали новую спортивную игру – метание полуторалитровой бутылкой, которая заполнена водой. Один из учеников не успел вовремя увернуться от летящего "снаряда" и получил травму головы.

Первую помощь ему оказала школьная медсестра, а потом врачи скорой помощи госпитализировали мальчика с подозрением на черепно-мозговую травму.

"Роману оказала помощь школьная медсестра, да и я лично сопровождала его в больницу – находилась там до четырех часов вечера. Приехали туда и родители мальчика, бросившего бутылку. Но к счастью, обследование каких-то тяжелых травм не выявило, и госпитализация ребенку не понадобилась", — рассказала классный руководитель 5-А Надежда Шевченко.

Выяснилось, что одноклассник Романа специально целился ему в голову, так как он с ним соперничает за лидерство в классе.

Директор школы Ольга Маренчук отметила, что неприятный инцидент случился из-за того, что школьники остались без присмотра педагога.

"На перемене классный руководитель должен приглядывать за учениками. Но так совпало, что ей потребовалось вести часть детей в столовую. А те, кто обедать туда не ходят, оказались предоставлены самим себе. И немедленно нашли себе забаву с неприятными последствиями", - объяснила директор школы № 39.

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