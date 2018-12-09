"Замерзал и плакал": в львовском детсаду забыли ребенка на улице

Иллюстративное фото (УНИАН)

Администратор детского учреждения была против вызова полиции

В пятницу, 7 декабря, в одном из детсадов города Львова ребенка оставили прямо на улице. Мальчик просто стоял и плакал. Об этом написала очевидец ситуации Оля Онищак в Facebook.

Оля в своем эмоциональном сообщении отметила, что проходя мимо детсада "Пташеня" увидела одиноко стоящего мальчика, который плакал. Когда она подошла ближе, то поняла - мальчик стоит давно. На его лице были замерзшие слезы.

"Извините за много эмоций но не могу сдержаться. Гуляли с дочерью возле дома. Рядом находится детский сад "Пташеня" по адресу Довженко, 12. Я услышала плач и крик ребенка о помощи, но самого ребенка видно не было. Я подошла ближе к забору и прислушивалась, не могла понять откуда раздается плач, ведь воспитателей не было на улице. Мы долго звонили. Потом пришел кто-то забирать ребенка и я с малой подбежали к мальчику. У него слезы замерзли на лице. Просто ужас. Со мной подбежала еще одна женщина и мы повели мальчика в группу, где нам не очень быстро открыли", пишет женщина.

Девушка не растерялась и решила вызвать полицию, но администратор дошкольного учреждения убедила ее этого не делать — нужно вначале поговорить с воспитателем.

"Администратор сказала, что сначала поговорит с воспитателем, тогда я хотела вызвать полицию. Она позвонила отцу мальчика (надеюсь, что то был папа того мальчика) и очень нежно рассказала о ситуации. Не понимаю как такие люди работают с детьми!”, резюмирует очевидец.

Скриншот с Facebook (facebook.com/groups/govarta1/)

Молодая мама в соцсети задается вопросом: как настолько бессердечные люди могут работать с детьми. Ведь сегодня один мальчик, завтра — другой, и окажется, что эта ситуация не имеет конца.

"Я вас очень прошу разберитесь в этой ситуации до конца. Сегодня этот мальчик а завтра может быть еще кто-то. И меня не покидает мысль, что бы было с ребенком если бы он плакал не громко и не кричал. Если бы прохожие не услышали его, когда воспитатель понял, что в группу он привел не всех детей?", написала Юля.

Пользователи соцсетей поддерживают девушку и печатают не менее эмоциональные комментарии:

"Где же я была, когда в садике моему ребенку вывихнули руку, когда вытаскивали из под кровати... Надеюсь родители которые водят деток в этот садик читают это. Я вас очень прошу разберитесь в этой ситуации до конца", "Очень досадная ситуация. Надеюсь, администрация этого садика уже сделала выводы, а главное воспитатели", "Мой ребенок ходит в этот садик. Я удивляюсь, как люди быстро пишут, что ребенка оставили намеренно, родителей запугают и так далее. Произошел факап. Но я лично теряла ребенка в магазине, и нашла через 5 минут".

Скриншот с Facebook (facebook.com/groups/poradte/)

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Видео: РБК-Украина