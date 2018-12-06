Скандальный учитель из Тернопольской области стал директором школы

Колаж (РБК-Україна)

Решение о назначении было принято збаражскими функционерами от образования

Учитель биологии с навыками рукопашного боя Петр Барановский, который за малейшее неповиновение, или просто за детскую непосредственность, бьет учеников головами о парты, стал директором Доброводовского опорной школы, передает тернопольский сайт Місто.

Мужчину, который три года назад "прогремел" на всю Украину, назначили на данный пост збаражские функционеры от образования.

Как пишут СМИ, "збаражскому Макаренко" все сходит с рук. Более того, "новейшие методы воспитания" от Барановского, очевидно, получили признание и должное уважение в отделе образования Збаражской РГА во главе с А. Берладин.

Несмотря на инцидент трехлетней давности, когда против биолога было возбуждено уголовное дело, его не только не отстранили от участия в конкурсе на замещение вакантной должности директора Доброводовского ООШ I-III ст., но и, скорее всего, с молчаливого согласия райгосадминистрации, сделали победителем этого ангажированного отбора.

"Как депутат областного совета, я обязательно буду обращаться и в департамент образования области, и к председателю областной администрации с требованием отменить результаты этого подковерного конкурса и провести отбор на замещение вакантной должности директора с акцентом на личные профессиональные и моральные качества кандидатов и с учетом мнения общественности Добрыводов. Дети не должны бояться ходить в сельскую школу, а родители не должны волноваться за их здоровье ", - говорит депутат Богдан Яциковський.

Кстати, ранее мы писали о том, что в сети разразился скандал из-за питания в киевском детсаде.

А также рассказывали о том, что "татуировка" второклассника вызвала нешуточный скандал в школе.

Видео: РБК-Украина