"Татуировка" второклассника вызвала нешуточный скандал в школе

Видео: YouTube / ТСН

В Киеве в одной из школ вспыхнул скандал из-за нарисованной ручкой "татуировки" на руке у второклассника. Учитель наругал не только самого мальчика, но и его маму, что в итоге привело к конфликту между ними, говорится в сюжете "Сніданок з 1+1".

Инцидент произошел в столичной школе №174.

Как рассказал школьник Стас, ему на уроке стало немного скучно, и он нарисовал ручкой на своей руке человечка.

Скриншот: YouTube / ТСН

Педагог в присутствии класса раскритиковал творческий порыв ребенка, и мама школьника - Рита - вступила в защиту сына. Как пример, женщина отметила, что и у нее есть татуировка. Учительница эмоционально утверждала, что тату - это что-то ненормальное.

По словам мамы школьника, учитель позвала Стаса и схватила его за запястье, начала задирать кофту и "в очень гневном состоянии показывать рисунки, которые были на запястье, и говорить, что это недопустимо в школе рисовать".

"Начала учительница говорить мне, что она еще не видела такой ужасной мамы это вообще неуважение к школе, что школа - это храм знаний. Что это позорная у меня поведение", - передала Рита слова педагога.

Скриншот: YouTube / ТСН

Позже, как отметил директор школы школе №174 Валентин Койцан, учительница написала объяснительную записку, в которой данный инцидент описан несколько иначе. Он указал, что слов, оскорбляющих честь и достоинство, сказано не было, и вероятно женщина просто " в этом контексте это восприняла таким образом".

Также дректор добавил, что провел разговор с педагогом.

Скриншот: YouTube / ТСН

Учительница извиняться перед мамой школьника отказалась.

В школе о педагоге отзываются как о добром человеке с 50-летним стажем, на которого ранее никаких жалоб от родителей не поступало

Кстати, по мнению психолога Марии Фабричевой, именно педагоги часто становятся причиной детских психологических травм, а не татуировки. Также она добавила, что сама является "одним из самых татуированных психотерапевтов города Киева, и наличие татуировок на моем теле не помешало мне получить три высших образования, и от моих татуировок ни один клиент не пострадал".

"По сути, первое, что надо было сделать в этой ситуации - подойти к ребенку и объяснить, что важно сделать педагогу, какого бы возраста он ни был: "Что ты делаешь, зачем ты это делаешь?", - отметила она.

Закончилось все тем, что мама школьника написала жалобу в управление образования и готовилась отправить ее, однако Стас упросил не делать этого.

"...Давай простим. Потому что она мне напоминает бабушку", - передала Рита слова сына.

Ранее сообщалось, что в детском саду в Киеве вспыхнул скандал из-за воспитательницы, которая посоветовала не рассказывать маме об издевательствах над ней.

Также мы писали о том, что скандал с постоянными поборами в школе, который недавно вспыхнул в Стрые Львовской области, получил неожиданное продолжение.

Напомним, британская актриса Эмилия Кларк, которая известна зрителям по своей роли Дейенерис Таргариен в телесериале "Игра престолов", настолько влюблена в своих драконов, что решила посвятить им татуировку.

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Видео: РБК-Украина