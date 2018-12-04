"Татуювання" другокласника спричинило неабиякий скандал у школі

Відео: YouTube / ТСН

У Києві в одній зі шкіл спалахнув скандал через намальоване ручкою "татуювання" на руці у другокласника. Вчителька насварила не тільки самого хлопчика, але і його маму, що в підсумку призвело до конфлікту між ними, йдеться в сюжеті "Сніданок з 1+1".

Інцидент стався в столичній школі №174.

Як розповів школяр Стас, йому на уроці стало трохи нудно, і він намалював ручкою на своїй руці чоловічка.

Скріншот: YouTube / ТСН

Педагогиня в присутності класу розкритикувала творчий порив дитини, і мама школяра - Рита - стала на захист сина. Як приклад, жінка зазначила, що у неї є татуювання. Вчителька емоційно стверджувала, що тату - це щось ненормальне.

За словами мами школяра, вчителька покликала Стаса і схопила його за зап'ястя, почала задирати кофту і "дуже гнівному стані показувати малюнки, які були на зап’ясті, і казати, що це неприпустимо в школі малювати".

"Почала вчителька казати мені, що вона ще не бачила такої жахливої мами, що це взагалі неповага до школи, що школа - це храм знань. Що це ганебна в мене поведінка", - передала Рита слова педагогині.

Скріншот: YouTube / ТСН

Пізніше, як зазначив директор школи школі №174 Валентин Койцан, вчителька написала пояснювальну записку, в якій даний інцидент описано трохи інакше. Він вказав, що слів, які ображають честь та гідність, сказано не було, і ймовірно жінка просто "в цьому контексті це сприйняла таким чином".

Також дректор додав, що провів розмову з педагогом.

Скріншот: YouTube / ТСН

Вчителька вибачатися перед мамою школяра відмовилася.

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До слова, на думку психолога Марії Фабричевої, саме педагоги часто стають причиною дитячих психологічних травм, а не татуювання. Також вона додала, що сама є "одним з найбільш татуйованих психотерапевтів міста Києва, та наявність татуювань на моєму тілі не завадило мені отримати три вищих освіти, і від моїх татуювань жоден клієнт не постраждав".

"По суті, перше, що треба було зробити в цій ситуації - підійти до дитини і пояснити, це важливо зробити педагогу, якого б віку він не був: "Що ти робиш, навіщо ти це робиш?"" - зазначила вона.

Закінчилося все тим, що мама школяра написала скаргу в управління освіти і готувалася надіслати її, однак Стас просив не робити цього.

"...Давай вибачимо. Тому що вона мені нагадує бабусю", - передала Рита слова сина.

Раніше повідомлялося, що у дитячому садочку в Києві спалахнув скандал через виховательки, яка порадила не розповідати мамі про знущання над нею.

Також ми писали про те, що скандал з постійними поборами у школі, який нещодавно спалахнув у Стрию Львівській області, отримав несподіване продовження.

Нагадаємо, британська актриса Емілія Кларк, яка відома глядачам по своїй ролі Дейенеріс Таргаріен в телесеріалі "Гра престолів", настільки закохана в своїх драконів, що вирішила присвятити їм татуювання.

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Відео: РБК-Україна