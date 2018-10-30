"Не дали тетрадь и пересадили": во Львовской области разгорелся новый школьный скандал

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Девочку из многодетной семьи учительница наказала за то, что ее мама не сдает деньги на дополнительные учебники

В Стрые Львовской области разгорается новый скандал, связанный с постоянными поборами в школе. Ситуацию описала пользователь Лидия Герасим в сообществе "Батьки SOS" в социальной сети Facebook.

Лидия Герасим сообщила, что ученицу 4-го класса школы №6 города Стрый Львовской области учительница посадила отдельно от остальных детей и не выдала ей тетрадку для занятий, так как родители девочки не смогли оплатить дополнительные тетради и учебники, которые продавала учительница. При чем педагог при всем классе объяснила причину перестановки парт.

Раньше Богдана могла заниматься вместе с другими учениками по их книгам, но учительница посадила девочку так, чтобы она не смогла видеть книги на других партах. Девочка пожаловалась, что она теперь не видит даже того, что пишет учительница на доске.

Скриншот поста (facebook.com/Батьки SOS)

Как сообщила мама пострадавшей девочки Мария Лабусевич в комментарии для издания "OBOZREVATEL", учительница мстит родителям, а отыгрывается на ребенке.

"Хотя директор школы нам говорила, что мы не обязаны покупать дополнительный материал, все равно учительница вновь закупила на этот год тетради по всем предметам и учебник за свои деньги. И мы снова должны их выкупать у нее. Мы не захотели. И вот теперь ребенок страдает", - рассказала женщина.

Она разведена и одна воспитывает троих детей и один из малышей – ребенок с ограниченными возможностями. Кроме того, Богдана – часто болеющий ребенок.

В начале года мама отсканировала тетради и для выполнения заданий у нее были необходимые листочки, а вот учебником с ней делились одноклассники.

"Но учительница решила посадить Богдану одну посреди класса. Так, что никто рядом с ней не сидит. Ребенок шел со школы и плакал, потому что дочь чувствует себя изгоем в классе. Мы с бабушкой даже для нее сказку придумали, что мол, она королева, а это ее королевство. Чтобы хоть как-то ее успокоить... Она очень болезненно все воспринимает. Учительница может крикнуть в классе, а ей уже снятся кошмары. Ребенок не хочет ходить в школу, плачет. От всех школьных концертов, выступлений ее отодвинули, хотя Богдана и в музыкальную школу ходит, и на шахматы, и танцует", - рассказала мама Богданы.

Руководство школы озвучило свою версию конфликта. Они утверждают, что мама Богданы просто не хочет водить ребенка в школу и якобы даже настаивала на домашнем обучении.

Директор школы Лидия Стасенко рассказала, что у Богданы много пропусков.

"Мы просили, чтобы девочка хотя бы приходила на контрольные. Но они хотят, чтобы она не ходила, а ей ставили бы оценки. Но так ведь не бывает", - пояснила Стасенко и добавила, что маме Богданы предлагали перевести дочку на индивидуальный график обучения.

Мария Лабусевич утверждает, что это она настаивала на индивидуальном графике еще в прошлом учебном году, но в школе ей отказали, мотивируя тем, что в этой школе нет такой возможности.

Также у руководства школы есть своя версия о том, почему учительница решила переставить парты.

"У нас нет отопления, только печь. В классе 18-19 градусов. Учитель опасалась, что девочку продует, поэтому переставила ее парту. Хотя бабушка Богданы настаивала, чтобы она сидела именно за этой партой и именно в одном месте", - объяснила директор школы.

Кстати, напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове уволили учительницу после скандала с травлей ученицы из-за "праздничного" торта.

А также мы рассказывали о том, что в Киеве разразился скандал из-за школьных поборов.

Видео: РБК-Украина