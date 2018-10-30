"Не дали зошит і пересадили": у Львівській області розгорівся новий шкільний скандал

Колаж РБК-Україна

Дівчинку з багатодітної сім'ї вчителька покарала за те, що її мама не здає гроші на додаткові підручники

У Стрию Львівської області розгорається новий скандал, пов'язаний з постійними поборами у школі. Ситуацію описала користувач Лідія Герасим в співтоваристві "Батьки SOS" в соціальній мережі Facebook.

Лідія Герасим повідомила, що ученицю 4-го класу школи №6 міста Стрий Львівської області вчителька посадила окремо від інших дітей і не видала їй зошит для занять, так як батьки дівчинки не змогли оплатити додаткові зошити і підручники, які продавала вчителька. При чому педагог при всьому класі пояснила причину перестановки парт.

Раніше Богдана могла займатися разом з іншими учнями за їх книг, але вчителька посадила дівчинку так, щоб вона не змогла бачити книги на інших партах. Дівчинка поскаржилася, що вона тепер не бачить навіть того, що пише вчителька на дошці.

Скріншот поста (facebook.com/Батька SOS)

Як повідомила мама постраждалої дівчинки Марія Лабусевич у коментарі для видання "OBOZREVATEL", вчителька мстить батькам, а відіграється на дитині.

"Хоча директор школи нам говорила, що ми не зобов'язані купувати додатковий матеріал, все одно вчителька знову закупила на цей рік зошити з усіх предметів і підручник за свої гроші. І ми знову повинні їх викуповувати у неї. Ми не захотіли. І ось тепер дитина страждає", - розповіла жінка.

Вона розлучена і сама виховує трьох дітей і один з малюків – дитина з обмеженими можливостями. Крім того, Богдана – часто хворіюча дитина.

На початку року мама відсканувала зошити та для виконання завдань у неї були необхідні листочки, а ось підручником з нею ділилися однокласники.

"Але вчителька вирішила посадити Богдану одну посеред класу. Так, що ніхто поруч з нею не сидить. Дитина йшла зі школи і плакала, тому що дочка відчуває себе ізгоєм у класі. Ми з бабусею навіть для неї казку придумали, що мовляв, вона королева, а це її королівство. Щоб хоч якось її заспокоїти... Вона дуже болісно сприймає все. Вчителька може крикнути в класі, а їй вже сняться кошмари. Дитина не хоче ходити в школу, плаче. Від усіх шкільних концертів, виступів її відсунули, хоча Богдана і в музичну школу ходить, і на шахи, і танцює", - розповіла мама Богдани.

Керівництво школи озвучило свою версію конфлікту. Вони стверджують, що мама Богдани просто не хоче водити дитину в школу і нібито навіть наполягала на домашньому навчанні.

Директор школи Лідія Стасенко розповіла, що у Богдани багато пропусків.

"Ми просили, щоб дівчинка хоча б приходила на контрольні. Але вони хочуть, щоб вона не ходила, а їй ставили б оцінки. Але так не буває", - пояснила Стасенко і додала, що мамі Богдани пропонували перевести доньку на індивідуальний графік навчання.

Марія Лабусевич стверджує, що це вона наполягала на індивідуальному графіку ще в минулому навчальному році, але в школі їй відмовили, мотивуючи тим, що в цій школі немає такої можливості.

Також у керівництва школи є своя версія про те, чому вчителька вирішила переставити парти.

"У нас немає опалення, тільки піч. У класі 18-19 градусів. Вчитель побоювалася, що дівчинку продує, тому переставила її парту. Хоча бабуся Богдани наполягала, щоб вона сиділа саме за цією партою і саме в одному місці", - пояснила директор школи.

До речі, нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові звільнили вчительку після скандалу з цькуванням учениці через святковий торт.

А також ми розповідали про те, що у Києві вибухнув скандал через шкільні побори.

Відео: РБК-Україна