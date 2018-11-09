История про травлю 4-классницы в Стрыйской школе получила продолжение

Видео: YouTube / НТА

Скандал с постоянными поборами в школе, который недавно вспыхнул в Стрые Львовской области, получил неожиданное продолжение. По данному случаю в кабинете городского совета 8 ноября провели заседание, которое закончилось тем, что маму девочки в бессознательном состоянии забрала карета скорой помощи, рассказали в сообществе "Батьки SOS" на странице в соцсети Facebook.

Напомним, что в городской школе №6 учительница Галина Мироновна посадила отдельно от остальных детей ученицу 4-го класса Богдану и не выдала тетрадку для занятий, так как родители девочки не заплатили за дополнительные тетради и учебники, которые продавала учительница.

Мама 9-летней девочки Мария рассказала, что не купила тетради в связи со сложным финансовым положением. Она просто сделала ксерокопии.

Скрин: YouTube / НТА

По словам Лидии Герасим, которая ранее описала ситуацию в школе, против беспомощной мамы ученицы восстали директор учебного заведения Стасенко Лидия Леоновна, учительница, представители родительского комитета класса и председатель заседания.

Скрин: Facebook-страница сообщества Родители SOS

"Чтобы учительница откровенно угнетала ребенка - такого нет. Но такие вот мелочи ... Ребенок левша, а ее сажают с правой стороны парты. Она постоянно болеет бронхитом, но сидит прямо перед дверью", - рассказала мама ученицы.

В то же время родители учеников класса защищают учительницу и утверждают, что никакой травли нет и в помине.

Скрин: YouTube / НТА

Как рассказала Лидия Герасим, директор предлагает забрать ребенка из коллектива.

Она отметила, что директор школы заявила, что социальные службы посетят ее дом в связи с сообщением завуча школы Олейник Любы Львовны о нарушении светового режима в комнате моего внука.

"Заметьте - речь идет не о Богданке. Эта завуч на дому преподает украинский язык и литературу больному мальчику. За два дня до моего посещения директора Люба Львовна действительно пожаловалась, что ей темно в помещении (занятия происходили преимущественно во второй половине дня)", - отметила женщина.

"Далее прозвучали требования о переводе мальчика в другую школу. О том, что за каждый судорожный приступ у ребенка с синдромом Киари, после которого он не способен заниматься, нужна справка от врача", - рассказала Герасим.

Ранее мы сообщали о том, что в Харькове уволили учительницу после скандала с травлей ученицы из-за "праздничного" торта.

Также мы писали о том, что в Киеве разразился скандал из-за школьных поборов.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина