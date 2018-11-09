Історія про цькування 4-класниці у Стрийській школі отримала продовження

Відео: YouTube / НТА

Скандал з постійними поборами у школі, який нещодавно спалахнув у Стрию Львівської області, отримав несподіване продовження. Щодо цього випадку в кабінеті міської ради 8 листопада провели засідання, яке закінчилося тим, що маму дівчинки в непритомному стані забрала карета швидкої допомоги, розповіли в співтоваристві "Бацьки SOS" на сторінці в соцмережі Facebook.

Нагадаємо, що у міській школі №6 вчителька Галина Миронівна посадила окремо від інших дітей ученицю 4-го класу Богданку і не видала зошит для занять, оскільки батьки дівчинки не заплатили за додаткові зошити і підручники, які продавала вчителька.

Мама 9-річної дівчинки Марія розповіла, що не купила зошити у зв'язку зі складним фінансовим становищем. Вона просто зробила ксерокопії.

Скрін: YouTube / НТА

За словами Лідії Герасим, яка раніше описала ситуацію в школі, проти безпорадної мами учениці повстали директор навчального закладу Стасенко Лідія Леонівна, вчителька, представники батьківського комітету класу і голова засідання.

Скрін: Facebook-сторінка спільноти Батьки SOS

"Щоб вчителька відверто гнітила дитини - такого немає. Але ось такі дрібниці ... Дитина шульга, а її садять з правого боку парти. Вона постійно хворіє бронхітом, але сидить прямо перед дверима", - розповіла мама учениці.

У той же час батьки учнів класу захищають вчительку і стверджують, що жодного цькування немає.

Скрін: YouTube / НТА

Як розповіла Лідія Герасим, директорка пропонує забрати дитину з колективу.

Вона зазначила, що директорка школи заявила, що соціальні служби відвідають її будинок у зв'язку з повідомленням завуча школи Олійник Люби Львівни про порушення світлового режиму в кімнаті мого онука.

"Зауважте - мова йде не про Богданку. Ця завуч вдома викладає українську мову і літературу хворому хлопчику. За два дні до мого відвідування директора Люба Львівна дійсно поскаржилася, що їй темно в приміщенні (заняття відбувалися переважно у другій половині дня", - зазначила жінка.

"Далі прозвучали вимоги про переведення хлопчика в іншу школу. Про те, що за кожен судомний напад у дитини з синдромом Кіарі, після якого він не здатний займатися, потрібна довідка від лікаря", - розповіла Герасим.

Раніше ми повідомляли про те, що в Харкові звільнили вчительку після скандалу з цькуванням учениці через "святковий" торт.

Також ми писали про те, що в Києві вибухнув скандал шкільних поборів.

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Відео: РБК-Україна