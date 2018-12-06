Скандальний вчитель з Тернопільської області став директором школи

Колаж (РБК-Україна)

Рішення про призначення було прийнято збаразькими функціонерами від освіти

Учитель біології з навичками рукопашного бою Петро Барановський, який за найменшу непокору, або просто за дитячу безпосередність, б'є учнів головами про парти, став директором Доброводівської опорної школи, передає тернопільський сайт "Місто".

Чоловіка, який три роки тому "прогримів" на всю Україну після того, як ударив 11-річного учня головою об парту, призначили на посаду збаразькі функціонери від освіти.

Як пишуть ЗМІ, "збаразькому Макаренко" все сходить з рук. Більш того, "новітні методи виховання" від Барановського, очевидно, отримали визнання і належну повагу у відділі освіти Збаразької РДА.

Незважаючи на інцидент трирічної давності, коли проти біолога було порушено кримінальну справу, його не тільки не усунули від участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора Доброводовского ЗОШ I-III ст., але і, швидше за все, з мовчазної згоди райдержадміністрації, зробили переможцем цього відбору заангажованого.

"Як депутат обласної ради, я обов'язково буду звертатися в департамент освіти області, і до голови обласної адміністрації з вимогою скасувати результати цього підкилимного конкурсу та провести відбір на заміщення вакантної посади директора з акцентом на особисті професійні та моральні якості кандидатів і з урахуванням думки громадськості Добрыводов Діти не повинні боятися ходити в сільську школу, а батьки не повинні хвилюватися за їх здоров'я ", - каже депутат Богдан Яциковський.

До речі, раніше ми писали про те, що у мережі вибухнув скандал з-за харчування в київському дитсадку.

А також розповідали про те, що "татуювання" другокласника викликала неабиякий скандал в школі.

Відео: РБК-Україна