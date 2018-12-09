"Замерзав і плакав": у львовському дитсадку забули дитину на вулиці

Ілюстративне фото (УНІАН)

Адміністратор дитячого закладу була проти виклику поліції

У п'ятницю, 7 грудня, в одному з дитсадків міста Львова дитину залишили прямо на вулиці. Хлопчик просто стояв і плакав. Про це написала очевидець ситуації Оля Онищак у Facebook.

Оля в своєму емоційному повідомленні зазначила, що проходячи повз дитсадок "Пташеня" побачила самотнього хлопчика, який плакав. Коли вона підійшла ближче, то зрозуміла - хлопчик стоїть давно. На його обличчі були замерзлі сльози.

"Вибачте за багато емоцій але не можу стриматися. Гуляли з дочкою біля будинку. Поруч знаходиться дитячий садок "Пташеня" за адресою Довженка, 12. Я почула плач і крик дитини про допомогу, але самої дитини не було видно. Я підійшла ближче до паркану й прислухалася, чи не могла зрозуміти звідки лунає плач, адже вихователів не було на вулиці. Ми довго дзвонили. Потім прийшов хтось забирати дитину і я з малою підбігли до хлопчика. У нього сльози замерзли на обличчі. Просто жах. Зі мною підбігла ще одна жінка і ми повели хлопчика в групу, де нам не дуже швидко відкрили", пише жінка.

Дівчина не розгубилась і вирішила викликати поліцію, але адміністратор дошкільного закладу переконала її цього не робити — треба спочатку поговорити з вихователем.

"Адміністратор сказала, що спочатку поговорить з вихователем, тоді я хотіла викликати поліцію. Вона зателефонувала батькові хлопчика (сподіваюся, що то був батько того хлопчика) і дуже ніжно розповіла про ситуацію. Не розумію, як такі люди працюють з дітьми!", резюмує очевидець.

Скріншот з Facebook (facebook.com/groups/govarta1/)

Молода мама у соцмережі задається питанням: як настільки безсердечні люди можуть працювати з дітьми. Адже сьогодні один хлопчик, завтра — інший, і виявиться, що ця ситуація не має кінця.

"Я вас дуже прошу, розберіться в цій ситуації до кінця. Сьогодні цей хлопчик а завтра може бути ще хтось. І мене не покидає думка, що було б з дитиною якби він не плакав і не кричав голосно. Якби перехожі не почули його, коли вихователь зрозумів, що в групу він навів не всіх дітей?", написала Юля.

Користувачі соцмереж підтримують дівчину і друкують не менш емоційні коментарі:

"Де ж я була, коли в садку моїй дитині вивихнули руку, коли витягали з-під ліжка... Сподіваюся батьки, які водять дітей в цей садок читають це. Я вас дуже прошу, розберіться в цій ситуації до кінця", "Дуже прикра ситуація. Сподіваюсь, адміністрація цього садочку вже зробила висновки, а головне вихователі", "Моя дитина ходить в цей садок. Я дивуюся, як люди швидко пишуть, що дитину залишили навмисно, батьків залякають і так далі. Стався факап. Але я особисто втрачала дитину в магазині, і знайшла через 5 хвилин".

Скріншот з Facebook (facebook.com/groups/poradte/)

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Відео: РБК-Україна