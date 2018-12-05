Гриневич объяснила, могут ли ребенка заставить убирать в школе

Видео: YouTube/"Сніданок з 1+1"

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала родителям о том, могут ли ученика заставить убирать в классе. Об этом она сообщила в передаче "Сніданок з 1+1".

Лилия Гриневич отметила, что школьники могут убирать в классах, так как это способствует гигиеническому воспитанию и подготовке к самостоятельности. Однако она напомнила, что существуют определенные ограничения, которые касаются в первую очередь, учеников младших классов.

"Ученики могут убирать в школе. Это часть гигиенического воспитания и подготовки к самостоятельности. Но стоит знать о некоторых ограничениях. Во-первых, первоклассники не могут быть привлечены к уборке. Во-вторых, существуют временные ограничения на этот вид занятий для детей разного возраста ", - рассказала министр образования и науки Украины.

Также Гриневич отметила, что родители ученика вправе отказаться от дополнительной небольшой нагрузки на ребенка, так как согласно статье 43 Конституции Украины запрещено использовать принудительный труд.

Она объяснила, что в таком случае родителям нужно написать заявление на имя директора школы об отказе от участия ребенка в таких формах работы.

Лилия Гриневич напомнила, что в школах должен быть технический персонал, который убирает классы, но очень важно, чтобы дети научились чистоте.

"Стоит добавить, что в школе есть технический персонал, в соответствии с площадью заведения. Поэтому чистота в школе не может зависеть только от деятельности ребенка, но важно его научить не мусорить и уважать чужой труд", - резюмировала министр.

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Видео: РБК-Украина