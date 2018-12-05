Гриневич пояснила, чи можуть змусити дитину прибирати у школі

Відео: YouTube/"Сніданок з 1+1"

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич розповіла батькам про те, чи можуть учня змусити прибирати в класі. Про це вона повідомила в передачі "Сніданок з 1+1".

Лілія Гриневич зазначила, що школярі можуть прибирати в класах, так як це сприяє гігієнічному вихованню та підготовці до самостійності. Однак вона нагадала, що існують певні обмеження, які стосуються в першу чергу, учнів молодших класів.

"Учні можуть прибирати в школі. Це частина гігієнічного виховання та підготовки до самостійності. Але варто знати про деякі обмеження. По-перше, першокласники не можуть бути залучені до прибирання. По-друге, існують часові обмеження на цей вид занять для дітей різного віку ", - розповіла міністр освіти і науки України.

Також Гриневич зазначила, що батьки учня мають право відмовитися від додаткового невеликого навантаження на дитину, так як відповідно до статті 43 Конституції України заборонено використовувати примусову працю.

Вона пояснила, що в такому випадку батькам потрібно написати заяву на ім'я директора школи про відмову від участі дитини в таких формах роботи.

Лілія Гриневич нагадала, що в школах має бути технічний персонал, який прибирає класи, але дуже важливо, щоб діти навчилися чистоті.

"Варто додати, що в школі є технічний персонал, у відповідності з площею закладу. Тому чистота в школі не може залежати тільки від діяльності дитини, але важливо навчити не смітити і поважати чужу працю", - резюмувала міністр.

До речі, раніше ми писали про те, що у мережі вибухнув скандал через харчування в київському дитсадку.

А також розповідали про те, що "татуювання" другокласника викликало неабиякий скандал в школі.

Відео: РБК-Україна