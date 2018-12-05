ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Гриневич пояснила, чи можуть змусити дитину прибирати у школі

STYLERЖиття    05.12.2018 - 19:45

Відео: YouTube/"Сніданок з 1+1"

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич розповіла батькам про те, чи можуть учня змусити прибирати в класі. Про це вона повідомила в передачі "Сніданок з 1+1".

Лілія Гриневич зазначила, що школярі можуть прибирати в класах, так як це сприяє гігієнічному вихованню та підготовці до самостійності. Однак вона нагадала, що існують певні обмеження, які стосуються в першу чергу, учнів молодших класів.

"Учні можуть прибирати в школі. Це частина гігієнічного виховання та підготовки до самостійності. Але варто знати про деякі обмеження. По-перше, першокласники не можуть бути залучені до прибирання. По-друге, існують часові обмеження на цей вид занять для дітей різного віку ", - розповіла міністр освіти і науки України.

Також Гриневич зазначила, що батьки учня мають право відмовитися від додаткового невеликого навантаження на дитину, так як відповідно до статті 43 Конституції України заборонено використовувати примусову працю.

Вона пояснила, що в такому випадку батькам потрібно написати заяву на ім'я директора школи про відмову від участі дитини в таких формах роботи.

Лілія Гриневич нагадала, що в школах має бути технічний персонал, який прибирає класи, але дуже важливо, щоб діти навчилися чистоті.

"Варто додати, що в школі є технічний персонал, у відповідності з площею закладу. Тому чистота в школі не може залежати тільки від діяльності дитини, але важливо навчити не смітити і поважати чужу працю", - резюмувала міністр.

До речі, раніше ми писали про те, що у мережі вибухнув скандал через харчування в київському дитсадку.

А також розповідали про те, що "татуювання" другокласника викликало неабиякий скандал в школі.

Відео: РБК-Україна

Бігає з ножицями: учні відмовилися ходити на уроки через агресивного однокласника Вчитель тягнув за руки: школяр прийшов додому зі слідами побоїв
Новини України Лілія Гриневичшкола
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся