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В Одесі випадково повісився 10-річний хлопчик: подробиці події

STYLERПодії    18.11.2018 - 11:02
В Одесі випадково повісився 10-річний хлопчик: подробиці події
Фото: (pixabay.com)

Дитина померла в реанімації

У Роздільнянському районі Одеської області в результаті нещасного випадку помер 10-річний хлопчик. Дитину знайшов повішеним старший брат. Хлопчик загинув у зашморшу канату на шведській стінці, повідомляють у відділі комунікації ГУ НПУ в Одеській області.

10-річного хлопчика знайшли рідні в петлі з каната від шведської стінки. Дитину намагалися реанімувати, але, на жаль, він помер у лікарні, звідки і повідомили поліцейським про те, що трапилося.

В Одесі випадково повісився 10-річний хлопчик: подробиці події

Фото: (od.npu.gov.ua)

Працівниками слідчо-оперативної групи попередньо встановлено, що трагедія сталася, коли хлопець сам грав у дитячій кімнаті. Його знайшов старший брат, який зайшов у приміщення.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України. Попередня причина смерті — нещасний випадок. Обставини смерті назвуть за результатами проведення експертизи. Про те, хто буде відповідати за смерть хлопчика в поліції не повідомляється. Обвинуваченому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві в авто підірвався чоловік.

Раніше ми писали, що у Дніпрі мама вийняла свого сина-підлітка з петлі.

Відео: (video.rbc.ua)

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