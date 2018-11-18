В Одессе случайно повесился 10-летний мальчик: подробности происшествия

Ребенок скончался в реанимации
В Раздельнянском районе Одесской области в результате несчастного случая скончался 10-летний мальчик. Ребенка нашел повешенным старший брат. Мальчик погиб из-за удушья канатом на шведской стенке, сообщают в отделе коммуникации ГУ НПУ в Одесской области.
10-летнего мальчика нашли родные в петле из каната от шведской стенки. Ребенка пытались реанимировать, но, к сожалению, он умер в больнице, откуда и сообщили полицейским о случившемся.
Фото: (od.npu.gov.ua)
Работниками следственно-оперативной группы предварительно установлено, что трагедия произошла, когда мальчик сам играл в детской комнате. Его нашел старший брат, который зашел в помещение.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины. Предварительная причина смерти — несчастный случай. Обстоятельства смерти назовут по результатам проведения экспертизы. О том, кто будет отвечать за смерть мальчика в полиции не сообщается. Обвиняемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
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Видео: (video.rbc.ua)