ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Одеській області школярі потрапили в лікарню через отруєння газом

STYLERПодії    19.12.2018 - 22:32
В Одеській області школярі потрапили в лікарню через отруєння газом
Колаж РБК-Україна

Діти на перерві відчули першіння в горлі і різкий головний біль

У місті Чорноморськ Одеської області школярі були госпіталізовані в лікарню після отруєння газом з балончика. Про це повідомляє "Перший інформаційний портал Чорноморська".

Інцидент стався у школі №2 міста Чорноморська після обіду. Постраждали діти, які вчаться в цій школі у другу зміну. На перерві після другого уроку хтось розпилив у коридорі газ з балончика. Отруєння отримало одразу кілька школярів. Одна з дівчат розповіла, що у дітей почало дерти в горлі і боліти голова.

"Я з двома подругами йшла по коридору після другого уроку. Потім у нас почало дерти горло, боліти очі і закрутилася голова", - розповіла постраждала шестикласниця.

Всього постраждалих виявилося четверо. На місце події була викликана швидка медична допомога. Медики госпіталізували дітей в лікарню.

На щастя, серйозного порушення здоров'я у школярів не виявлено.

"Зараз дітей оглядають фахівці, але госпіталізація їм не потрібна. Немає ні набряку слизової, ні опіків. Дівчатка дуже злякалися", - розповів про самопочуття пацієнтів лікар.

В Одеській області школярі потрапили в лікарню через отруєння газом

Фото: chernomorsk.com.ua

Після інциденту всіх дітей евакуювали з будівлі школи і поліція почала з'ясовувати всі обставини події.

З'ясувалося, що газовий балончик принесла в школу і розпорошила 13-річна учениця цієї школи. Зараз вирішується питання про притягнення батьків дівчинки до адміністративної відповідальності за ч. 4 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві з ліцею евакуювали дітей через пожежу.

А також розповідали про те, що стали відомі подробиці вибуху будинку в Херсоні.

Взяв журнал і впав: у Мелітополі учитель помер перед початком уроку На очах у дітей: бійка Дідів Морозів в Одесі потрапила на відео
Новини України Одесашкольникигазшкола
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся