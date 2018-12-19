В Одеській області школярі потрапили в лікарню через отруєння газом

Колаж РБК-Україна

Діти на перерві відчули першіння в горлі і різкий головний біль

У місті Чорноморськ Одеської області школярі були госпіталізовані в лікарню після отруєння газом з балончика. Про це повідомляє "Перший інформаційний портал Чорноморська".

Інцидент стався у школі №2 міста Чорноморська після обіду. Постраждали діти, які вчаться в цій школі у другу зміну. На перерві після другого уроку хтось розпилив у коридорі газ з балончика. Отруєння отримало одразу кілька школярів. Одна з дівчат розповіла, що у дітей почало дерти в горлі і боліти голова.

"Я з двома подругами йшла по коридору після другого уроку. Потім у нас почало дерти горло, боліти очі і закрутилася голова", - розповіла постраждала шестикласниця.

Всього постраждалих виявилося четверо. На місце події була викликана швидка медична допомога. Медики госпіталізували дітей в лікарню.

На щастя, серйозного порушення здоров'я у школярів не виявлено.

"Зараз дітей оглядають фахівці, але госпіталізація їм не потрібна. Немає ні набряку слизової, ні опіків. Дівчатка дуже злякалися", - розповів про самопочуття пацієнтів лікар.

Фото: chernomorsk.com.ua

Після інциденту всіх дітей евакуювали з будівлі школи і поліція почала з'ясовувати всі обставини події.

З'ясувалося, що газовий балончик принесла в школу і розпорошила 13-річна учениця цієї школи. Зараз вирішується питання про притягнення батьків дівчинки до адміністративної відповідальності за ч. 4 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

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