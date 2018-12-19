В Одесской области школьники попали в больницу из-за отравления газом

Коллаж РБК-Украина

Дети на перемене почувствовали першение в горле и резкую головную боль

В городе Черноморск Одесской области школьники были госпитализированы в больницу после отравления газом из баллончика. Об этом сообщает "Первый информационный портал Черноморска".

Инцидент произошел в школе №2 города Черноморска после обеда. Пострадали дети, которые учатся в этой школе во вторую смену. На перемене после второго урока кто-то распылил в коридоре газ из газового баллончика. Отравление получило сразу несколько школьников. Одна из девочек рассказала, что у детей начало першить в горле и болеть голова.

"Я с двумя подругами шла по коридору после второго урока. Потом у нас начало першить горло, болеть глаза и закружилась голова", - рассказала пострадавшая шестиклассница.

Всего пострадавших оказалось четверо. На место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь. Медики госпитализировали детей в больницу.

К счастью, серьезного нарушения здоровья у школьников не обнаружено.

"Сейчас ребят осматривают специалисты, но госпитализация им не нужна. Нет ни отека слизистой, ни ожогов. Девочки очень испугались", - рассказал о самочувствии пациентов врач.

Фото: chernomorsk.com.ua

После инцидента всех детей эвакуировали из здания школы и полиция начала выяснять все обстоятельства произошедшего.

Выяснилось, что газовый баллончик принесла в школу и распылила 13-летняя ученица данной школы. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей девочки к административной ответственности по ч.4 ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

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