Готовились отметить день рождения: подробности взрыва дома в Херсоне (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Характер разрушений соответствует последствиям взрыва баллонного газа - пропана

На окраине Херсона на улице Грибоедова в понедельник, 17 декабря, в частном доме произошел взрыв, в результате чего пострадали два человека. Как отмечает местный ресурс Кherson.net.ua, взрыв был такой силы, что частный коттедж практически сложился внутрь.

Ударная волна к тому же свалила стенку соседнего здания.

На место происшествия прибыли четыре бригады "скорой помощи", которые эвакуировали в больницы и мужчину, и пострадавшего 16-летнего парня.

Фото: kherson.net.ua

По словам начальника Главного управления ГСЧС Херсонской области полковника Сергея Черного, в доме перед инцидентом в разгаре была подготовка к празднованию дня рождения 16-летнего подростка.

"Его мать и сестра накрывали на стол, а сын в ожидании отца – кстати, командира отделения нашей СГПЧ-20 - лежал у себя на диване, и смотрел телевизор", - рассказал он.

Отмечается, что стена обрушилась именно в его комнате, так что мальчик получил множественные ушибы и перелом ноги, но члены его семьи не пострадали.

Во втором доме из под обломков достали 36-летнего мужчину - хозяина дома - с ожогами и черепно-мозговой травмой.

Фото: kherson.net.ua

"Жертв там было бы намного больше, однако жена хозяина как раз ушла забирать с уроков двух детей, и с ними еще не успела вернуться", - сказал Черный и добавил, что характер разрушений соответствует последствиям взрыва баллонного газа - пропана.

Спасатели, которые прибыли на место происшествия, сначала разбирали кирпичи вручную, пока не убедились в отсутствии людей под завалом.

Как сообщалось ранее, вследствие взрыва в Фастове в Киевской области повреждено 27 квартир. Также мы писали о том, что в результате трагедии погибли два человека - женщина и мужчина.

Напомним, полиция задержала директора фирмы, которая выступила генеральным подрядчиком строительства спортивного помещения в Фастове, а также прораба и предпринимателя, который проводил технический надзор при строительстве.