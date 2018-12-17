Готовились отметить день рождения: подробности взрыва дома в Херсоне (фото)

Характер разрушений соответствует последствиям взрыва баллонного газа - пропана
На окраине Херсона на улице Грибоедова в понедельник, 17 декабря, в частном доме произошел взрыв, в результате чего пострадали два человека. Как отмечает местный ресурс Кherson.net.ua, взрыв был такой силы, что частный коттедж практически сложился внутрь.
Ударная волна к тому же свалила стенку соседнего здания.
На место происшествия прибыли четыре бригады "скорой помощи", которые эвакуировали в больницы и мужчину, и пострадавшего 16-летнего парня.
Фото: kherson.net.ua
По словам начальника Главного управления ГСЧС Херсонской области полковника Сергея Черного, в доме перед инцидентом в разгаре была подготовка к празднованию дня рождения 16-летнего подростка.
"Его мать и сестра накрывали на стол, а сын в ожидании отца – кстати, командира отделения нашей СГПЧ-20 - лежал у себя на диване, и смотрел телевизор", - рассказал он.
Отмечается, что стена обрушилась именно в его комнате, так что мальчик получил множественные ушибы и перелом ноги, но члены его семьи не пострадали.
Во втором доме из под обломков достали 36-летнего мужчину - хозяина дома - с ожогами и черепно-мозговой травмой.
Фото: kherson.net.ua
"Жертв там было бы намного больше, однако жена хозяина как раз ушла забирать с уроков двух детей, и с ними еще не успела вернуться", - сказал Черный и добавил, что характер разрушений соответствует последствиям взрыва баллонного газа - пропана.
Спасатели, которые прибыли на место происшествия, сначала разбирали кирпичи вручную, пока не убедились в отсутствии людей под завалом.
Как сообщалось ранее, вследствие взрыва в Фастове в Киевской области повреждено 27 квартир. Также мы писали о том, что в результате трагедии погибли два человека - женщина и мужчина.
Напомним, полиция задержала директора фирмы, которая выступила генеральным подрядчиком строительства спортивного помещения в Фастове, а также прораба и предпринимателя, который проводил технический надзор при строительстве.