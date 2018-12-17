Готувалися відзначити день народження: подробиці вибуху будинку в Херсоні (фото)

Характер руйнувань відповідає наслідкам вибуху балонного газу - пропану
На околиці Херсона на вулиці Грибоєдова у понеділок, 17 грудня, у приватному будинку стався вибух, в результаті чого постраждали дві людини. Як відзначає місцевий ресурс Кherson.net.ua, вибух був такої сили, що приватний котедж практично склався всередину.
Ударна хвиля до того ж звалила стінку сусідньої будівлі.
На місце події прибули чотири бригади "швидкої допомоги", які евакуювали до лікарні і чоловіка, і потерпілого 16-річного хлопця.
Фото: kherson.net.ua
За словами начальника Головного управління ДСНС Херсонській області полковника Сергія Чорного, в будинку перед інцидентом в розпалі була підготовка до святкування дня народження 16-річного підлітка.
"Його мати і сестра накривали на стіл, а син в очікуванні батька – до речі, командира відділення нашої СДПЧ-20 - лежав у себе на дивані, і дивився телевізор", - розповів він.
Зазначається, що стіна обвалилася саме в його кімнаті, так що хлопчик отримав множинні удари і перелом ноги, але члени його сім'ї не постраждали.
У другому будинку з під уламків дістали 36-річного чоловіка - господаря будинку - з опіками та черепно-мозковою травмою.
Фото: kherson.net.ua
"Жертв там було б набагато більше, однак дружина господаря якраз пішла забирати з уроків двох дітей, і з ними ще не встигла повернутися", - сказав Чорний і додав, що характер руйнувань відповідає наслідкам вибуху балонного газу - пропану.
Рятувальники, які прибули на місце події, спочатку розбирали цеглу вручну, поки не переконалися у відсутності людей під завалом.
Як повідомлялося раніше, внаслідок вибуху у Фастові Київської області пошкоджено 27 квартир. Також ми писали про те, що в результаті трагедії загинули дві людини - жінка і чоловік.
Нагадаємо, поліція затримала директора фірми, яка виступила генеральним підрядником будівництва спортивного приміщення у Фастові, а також виконроба і підприємця, який проводив технічний нагляд при будівництві.