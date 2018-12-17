Готувалися відзначити день народження: подробиці вибуху будинку в Херсоні (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Характер руйнувань відповідає наслідкам вибуху балонного газу - пропану

На околиці Херсона на вулиці Грибоєдова у понеділок, 17 грудня, у приватному будинку стався вибух, в результаті чого постраждали дві людини. Як відзначає місцевий ресурс Кherson.net.ua, вибух був такої сили, що приватний котедж практично склався всередину.

Ударна хвиля до того ж звалила стінку сусідньої будівлі.

На місце події прибули чотири бригади "швидкої допомоги", які евакуювали до лікарні і чоловіка, і потерпілого 16-річного хлопця.

Фото: kherson.net.ua

За словами начальника Головного управління ДСНС Херсонській області полковника Сергія Чорного, в будинку перед інцидентом в розпалі була підготовка до святкування дня народження 16-річного підлітка.

"Його мати і сестра накривали на стіл, а син в очікуванні батька – до речі, командира відділення нашої СДПЧ-20 - лежав у себе на дивані, і дивився телевізор", - розповів він.

Зазначається, що стіна обвалилася саме в його кімнаті, так що хлопчик отримав множинні удари і перелом ноги, але члени його сім'ї не постраждали.

У другому будинку з під уламків дістали 36-річного чоловіка - господаря будинку - з опіками та черепно-мозковою травмою.

Фото: kherson.net.ua

"Жертв там було б набагато більше, однак дружина господаря якраз пішла забирати з уроків двох дітей, і з ними ще не встигла повернутися", - сказав Чорний і додав, що характер руйнувань відповідає наслідкам вибуху балонного газу - пропану.

Рятувальники, які прибули на місце події, спочатку розбирали цеглу вручну, поки не переконалися у відсутності людей під завалом.

Як повідомлялося раніше, внаслідок вибуху у Фастові Київської області пошкоджено 27 квартир. Також ми писали про те, що в результаті трагедії загинули дві людини - жінка і чоловік.

Нагадаємо, поліція затримала директора фірми, яка виступила генеральним підрядником будівництва спортивного приміщення у Фастові, а також виконроба і підприємця, який проводив технічний нагляд при будівництві.