Взрыв в Фастове: в сети показали фото трагической квартиры

Фото: Взрыв в Фастове (ГСЧС)

Стены жилища вынесло волной взрыва

После того, как 14 декабря, в городе Фастов Киевской области прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме, разборы завалов продолжаются. В результате трагедии погибли два человека - женщина и мужчина. В сети показали фото жилища, в котором произошла детонация. Оно осталось совсем без стен, их вынесло взрывной волной.

16 декабря в фастове объявили днем траура. С погибшей Снежаной Демьяненко попрощались в этот же день, ей было всего 22 года, передает ТСН.

Фото: Так сейчас выглядит квартира, в которой произошел взрыв (tsn.ua)

В результате взрыва в Фастове повреждены 27 квартир, в которых проживали 63 человека. Жильцов разрушенных квартир разместили для временного проживания в двух больницах и лицее.

Стоит отметить, что официально причину взрыва пока не называют, сейчас еще продолжаются экспертизы. Предварительно предполагали, что это мог быть взрыв газа.

Напомним, ранее сообщалось, что вследствие взрыва в Фастове (Киевская область) повреждено 27 квартир.