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Взрыв в Фастове: в сети показали фото трагической квартиры

STYLERЖизнь    16.12.2018 - 20:42
Взрыв в Фастове: в сети показали фото трагической квартиры
Фото: Взрыв в Фастове (ГСЧС)

Стены жилища вынесло волной взрыва

После того, как 14 декабря, в городе Фастов Киевской области прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме, разборы завалов продолжаются. В результате трагедии погибли два человека - женщина и мужчина. В сети показали фото жилища, в котором произошла детонация. Оно осталось совсем без стен, их вынесло взрывной волной.

16 декабря в фастове объявили днем траура. С погибшей Снежаной Демьяненко попрощались в этот же день, ей было всего 22 года, передает ТСН.

Взрыв в Фастове: в сети показали фото трагической квартирыВзрыв в Фастове: в сети показали фото трагической квартирыФото: Так сейчас выглядит квартира, в которой произошел взрыв (tsn.ua)

В результате взрыва в Фастове повреждены 27 квартир, в которых проживали 63 человека.  Жильцов разрушенных квартир разместили для временного проживания в двух больницах и лицее. 

Взрыв в Фастове: в сети показали фото трагической квартиры

Взрыв в Фастове: в сети показали фото трагической квартиры

Стоит отметить, что официально причину взрыва пока не называют, сейчас еще продолжаются экспертизы. Предварительно предполагали, что это мог быть взрыв газа. 

Напомним, ранее сообщалось, что вследствие взрыва в Фастове (Киевская область) повреждено 27 квартир.

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