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Вибух у Фастові: в мережі показали фото трагічної квартири

STYLERЖиття    16.12.2018 - 20:42
Вибух у Фастові: в мережі показали фото трагічної квартири
Фото: Вибух у Фастові (ДСНС)

Стіни житла винесло хвилею вибуху

Після того, як 14 грудня, у місті Фастів Київської області прогримів вибух у п'ятиповерховому житловому будинку, розбори завалів тривають. В результаті трагедії загинули дві людини - жінка і чоловік. У мережі показали фото житла, в якому сталася детонація. Воно залишилося зовсім без стін, їх вибуховою хвилею винесло.

16 грудня у фастові оголосили днем жалоби. З загиблої Сніжаною Дем'яненко попрощалися в цей же день, їй було всього 22 роки, передає ТСН.

Вибух у Фастові: в мережі показали фото трагічної квартириВибух у Фастові: в мережі показали фото трагічної квартириФото: Так зараз виглядає квартира, в якій стався вибух (tsn.ua)

В результаті вибуху в Фастові пошкоджені 27 квартир, в яких проживали 63 людини. Мешканців зруйнованих квартир розмістили для тимчасового проживання двох лікарнях та ліцеї.

Вибух у Фастові: в мережі показали фото трагічної квартири

Вибух у Фастові: в мережі показали фото трагічної квартири

Варто відзначити, що офіційно причину вибуху поки не називають, зараз ще тривають експертизи. Попередньо припускали, що це міг бути вибух газу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху у Фастові (Київська область) пошкоджено 27 квартир.

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