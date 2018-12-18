Ображав дружину: під Одесою рецидивіст зарубав сокирою сплячого сусіда (відео)

Відео: YouTube / поліція Одеської області

На Одещині в Балтському районі в селі Гольма поліцейські затримали 51-річного місцевого жителя, який сокирою зарубав свого сусіда. Як розповіли у вівторок, 18 грудня, прес-службі поліції Одеської області, чоловіка помістили в ізолятор тимчасового утримання.

Зазначається, що в поліцію звернулася жінка, яка виявила у будинку мертвим свого 29-річного сина. Прибулі за викликом правоохоронці невдовзі вирахували вбивцю. Затриманий зізнався у скоєному.

До слова, чоловік вже раніше був судимий за подібний злочин.

Фото: od.npu.gov.ua

За словами рецидивіста, він пішов на злочин через численні нецензурні образи убитого на адресу його дружини.

Вночі він напився з товаришами, схопив сокиру та проник у будинок до кривдника, щоб помститися. Чоловік завдав сплячому сусіду кілька ударів по голові. Потім зник з місця злочину.

Як розповіли в поліції, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області чоловік у стані алкогольного сп'яніння зарубав сплячого сина сокирою.

Також ми писали про те, що нещодавно лікарі повідомили жахливі деталі про матір, зарубившей сокирою дочка.

Нагадаємо, в селі під Мелітополем між сусідами розгорівся скандал, який призвів до непоправних наслідків - жінка розрубала голову сусідові сапою.