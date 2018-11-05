Не залишилося шансів на порятунок: у Київській області поїзд збив 17-річного хлопця

Колаж (РБК-Україна)

Юнак намагався врятувати своє життя, але не встиг. Він запізно помітив потяг, що насувається на нього

У неділю, 4 листопада пізно ввечері в місті Фастів пізно ввечері поїзд "Київ-Ужгород" збив 17-річного юнака. Про це повідомляє Нацполiцiя у своєму паблицi на Facebook.

За інформацією від слідчих, що працюють на місці трагедії, підліток йшов шляхами і розмовляв по мобільному телефону і не відразу помітив потяг. Коли склад потрапив у поле зору хлопця, то було вже пізно, для того, щоб врятувати своє життя. Юнак спробував перебігти на сусідню колію. Однак у той час назустріч рухався ще один поїзд. У постраждалого не залишилося шансів на порятунок.

Зараз правоохоронці розслідують ще один подібний випадок загибелі чоловіка, який стався неподалік від міста Біла Церква поблизу залізничної станції "Роток". Поїзд збив чоловіка середніх років. Від травм, несумісних з життям, він загинув на місці. Одна з версій, яку розглядають поліцейські - самогубство. Повідомляється, що подавав машиніст чоловікові сигнал, однак останній залишався на шляху.

За цими фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту). Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Скріншот поста (facebook.com/pol.kyivregion)

Нагадаємо, 26 жовтня поїзд збив киянина, після чого продовжив рух.

Також повідомлялося, що в цьому році в Україні сталося понад 400 нещасних випадків на залізниці. 260 нещасних випадків із 400, що сталися на залізниці, виявилися для українців смертельними.

Раніше ми писали, що начальниця поїзда "Ковель-Москва" виштовхнула пасажира з поїзда.

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