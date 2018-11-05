Не осталось шансов на спасение: в Киевской области поезд сбил 17-летнего парня 

Коллаж (РБК-Украина)

Юноша пытался спасти свою жизнь, но не успел. Он поздно заметил надвигающийся на него поезд

В воскресенье, 4 ноября поздним вечером в городе Фастов поздно вечером поезд "Киев-Ужгород" сбил 17-летнего юношу. Об этом сообщает Нацполиция в своем паблике на Facebook.

По информации от следователей, работающих на месте трагедии, подросток шел путями и разговаривал по мобильному телефону и не сразу заметил поезд. Когда состав попал в поле зрения парня, то было уже поздно, для того, чтобы спасти свою жизнь. Юноша попытался перебежать на соседнюю колею. Однако в тот момент навстречу двигался еще один поезд. У пострадавшего не осталось шансов на спасение.

Сейчас правоохранители расследуют еще один подобный случай гибели мужчины, который произошел неподалеку от города Белая Церковь вблизи железнодорожной станции "Роток". Поезд сбил человека средних лет. От травм, несовместимых с жизнью, он погиб на месте. Одна из версий, которую рассматривают полицейские - самоубийство. Сообщается, что машинист подавал мужчине сигнал, однако последний оставался на пути.

По этим фактам полиция открыла уголовные производства по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Скриншот поста (facebook.com/pol.kyivregion)

Напомним, 26 октября поезд сбил киевлянина, после чего продолжил движение.

Также сообщалось, что в этом году в Украине произошло более 400 несчастных случаев на железной дороге. 260 несчастных случаев из 400, которые произошли на железной дороге, оказались для украинцев смертельными.

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