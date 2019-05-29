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Залишили без нижньої білизни: у Києві ґвалтували і душили вагітну дівчину

STYLERПодії    29.05.2019 - 09:46
Залишили без нижньої білизни: у Києві ґвалтували і душили вагітну дівчину
У Києві ґвалтували і душили вагітну дівчину - подробиці інциденту (колаж РБК-Україна)

У Києві поглумилися над вагітною дівчиною, яка йшла зустрічати свого чоловіка

У Києві зґвалтували і ледь не задушили вагітну дівчину. У ніч на 29 травня в один з пологових будинків Києва лікарі швидкої допомоги привезли 25-річну вагітну дівчину. На момент госпіталізації вона була в шоковому стані і намагалася кинутися під автомобіль. Подробиці інциденту розповідає Інформатор.

За попередньою інформацією, близько 23:30 вона йшла зустрічати свого чоловіка. Як повідомляється, шоковий стан дівчини і неадекватна поведінка помітили перехожі за адресою Гната Хоткевича, 27 і викликали лікарів. Як з'ясувалося, дівчина піддалася насильству з боку незнайомого чоловіка.

Зі слів постраждалої, в якийсь момент, коли вона йшла зустрічати свого чоловіка, ззаду її почав хтось душити. Після цього дівчина нічого не пам'ятає. Коли потерпіла прийшла до тями, то виявила, що у неї немає мобільного телефону, взуття і білизни. Після госпіталізації дівчину фізично не оглядали, але у медиків є припущення, що її зґвалтували. Деталі інциденту з'ясовуються.

Залишили без нижньої білизни: у Києві ґвалтували і душили вагітну дівчину

У Києві ґвалтували і душили вагітну дівчину - подробиці інциденту (фото: pixabay.com)

Нагадаємо, нещодавно 15-річний підліток накинувся на маму і бабусю з ножем в Печерському районі Києва. Жінки госпіталізовані з серйозними пораненнями голови і тіла.

Раніше повідомлялося, що суд виніс вирок 40-річному нелюду, який намагався зґвалтувати і вбити 12-річну дівчинку на Хортиці.

Також ми писали, що маніяк нападав на жінок у кабінках туалету в київському "Епіцентрі". Він приховував обличчя медичною маскою і вривався в кабінки з метою зґвалтування жінок, які там перебувають.

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