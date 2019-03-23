Батько тримав свого 30-річного сина-інваліда на ланцюгу: всі деталі інциденту

У Сумах чоловік тримав свого 30-річного сина-інваліда на ланцюгу. 57-річний житель систематично приковував власного сина з інвалідністю першого ступеня до батареї, а сам в цей час розпивав алкогольні напої. 22 марта 2019 року суд повідомив про підозру батькові інваліда по ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі, вчинене небезпечним для життя і здоров'я потерпілого способом, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань) КК України. Деталі інциденту розповіли в прес-службі прокуратури Сумської області.

Як повідомляється, про цей факт стало відомо завдяки медикам, які прибули за викликом в зазначений будинок. Як з'ясувалося, в будинку проживав батько разом зі своїм сином, який має інвалідність 1 групи. Після того, як три роки тому померла мати хлопця, чоловік періодично приковував сина до ліжка ланцюгом, який закріплював замком. Свої дії чоловік пояснює тим, що син вів себе агресивно і таким чином він намагався його вгамувати. Також він обмежував його волю, коли виходив з дому. У той же час до медиків за допомогою чоловік не звертався, при цьому зловживав алкоголем.

Як розповів керівник Охтирської місцевої прокуратури Олександр Язиков, зараз слідчі і прокурори підготували клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. За скоєне йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

У Сумах чоловік тримав свого 30-летего сина-інваліда на ланцюгу (фото: pixabay.com)

В даний час за сприяння правоохоронних органів хлопця направили на стаціонарне лікування в медичний заклад. Разом з тим, прокурором Сумської області готується лист до компетентних органів щодо вирішення подальшої долі цього юнака, зокрема його місцеперебування, оскільки життя в батьківському домі представляє загрозу його здоров'ю і навіть життю.

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