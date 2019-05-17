Батько спалив себе на весіллі доньки: шокуючі деталі НП на Закарпатті

Чоловік облив себе, будинок та автомобіль бензином і підпалив. НП сталася увечері 12 травня в Закарпатській області. 16 травня 43-річний мешканець села Косино (Мукачевській район) помер у лікарні від опіків 90% тіла. Про це повідомляє Mukachevo.net.

Сусіди родини розповіли, що напередодні чули звуки сварки. Трагедія розгорнулася на другий день весілля його доньки.

Зазначимо, що 19-річна донька підпалювача також постраждала при спробі загасити пожежу. Вона отримала опіки верхніх і нижніх кінцівок. Наразі відомо, що дівчина йде на поправку.

Лікарі і раніше давали невтішні прогнози, адже закарпатець отримав дуже серйозні опіки 90% тіла.

Чоловік облив себе бензином і підпалив - він помер у лікарні на Закарпатті (фото: mukachevo.net)

За попередньою інформацією, наступного дня після весілля власної доньки, закарпатець облив бензином себе будинок та автівку. За версією поліції, заспокоївшись, сів перекурити і спалахнув.

Односельчани говорять, що родина вважається благополучною. Чоловік був непитущий, але того дня, очевидно, дозволив собі зайвого.

Журналісти припускають, що причиною спроби самоспалення могла стати сварка з дружиною. На крики прибігла сусідка з чоловіком, розповідають полум'я було настільки високим, що думали горить будинок.

Чоловік облив себе бензином і підпалив - він помер у лікарні на Закарпатті (фото: mukachevo.net)

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