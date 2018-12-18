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Підліток з інвалідністю і дві собаки: що відомо про пожежу в Києві

STYLERПодії    18.12.2018 - 23:25
Підліток з інвалідністю і дві собаки: що відомо про пожежу в Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У семи кімнатах комуналки на п'ятому поверсі проживало кілька малозабезпечених сімей

18 грудня вдень біля ринку "Юність" на вулиці Миропільська загорілася комунальна квартира, що складається з семи кімнат. У квартирі був 15-річний підліток з інвалідністю і дві собаки. Про це в Facebook повідомляє "ДТП KIEV.UA".

Підліток з інвалідністю і дві собаки: що відомо про пожежу в Києві

Пожежу в київській комуналці (фото ДТП KIEV.UA)

За інформацією ресурсу, власниця квартири здавала комуналку в оренду жильцям. Рятувальникам вдалося вчасно вивести із квартири хлопчика і тварин, тому він не постраждав.

"Інформатор" повідомляє, що мешканці квартири спокійні, і з ними ніколи не виникало проблем. Вогнеборцям вдалося швидко ліквідувати займання. Але на той час значна частина квартири вже сильно постраждала від вогню.

 

Пожежа в київській комуналці (фото: "ДТП KIEV.UA")

Точні причини пожежі з'ясувати поки не вдалося. Відомо тільки, що господиня дому нещодавно змінила проводку.

Нагадаємо, раніше ми писали про конфлікт, який виник між водієм і пасажирами тролейбуса в Києві.

Читайте також подробиці історії з київським "педофілом".

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