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Подросток-инвалид и две собаки: что известно о пожаре в Киеве

STYLERПроисшествия    18.12.2018 - 23:25
Подросток-инвалид и две собаки: что известно о пожаре в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В семи комнатах коммуналки на пятом этаже проживало несколько малоимущих семей

18 декабря днем возле рынка Юность на улице Миропольская загорелась коммунальная квартира, состоящая из семи комнат. В квартире был 15-летний подросток с инвалидностью и две собаки. Об этом в Facebook сообщает "ДТП KIEV.UA".

Подросток-инвалид и две собаки: что известно о пожаре в Киеве

Пожар в киевской коммуналке (фото ДТП KIEV.UA)

По информации ресурса, владелица квартиры сдавала коммуналку в аренду квартиросъемщикам. Спасателям удалось вовремя вывести из квартиры мальчика и животных, поэтому он не пострадал.

"Информатор" сообщает, что жильцы квартиры спокойные, и с ними никогда не возникало проблем. Огнеборцам удалось быстро ликвидировать возгорание. Но к тому времени большая часть квартиры сильно пострадала от огня.

 

Пожар в киевской коммуналке (фото: "ДТП KIEV.UA")

Точные причины пожара выяснить пока не удалось. Известно только, что хозяйка кваритры недавно сменила проводку.

Напомним, ранее мы писали о конфликте, который возник между водителем и пассажирами троллейбуса в Киеве.

Читайте также подробности истории с киевским "педофилом".

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