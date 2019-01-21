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У поліції назвали "викрадача" 12-річної школярки під Києвом

STYLERПодії    21.01.2019 - 17:04
У поліції назвали "викрадача" 12-річної школярки під Києвом
Колаж РБК-Україна

На лінію "102" зателефонувала небайдужа мешканка міста

21 січня близько 12:00 в місті Ірпінь Київскької області двоє чоловіків заштовхали 12-річну дівчинку в автомобіль "Toyota Camry". Поліція оголосила план "Перехоплення". За лічені хвилини дівчинку вдалося знайти. Про це повідомила прес-служба поліції в Київській області. 

Поліція проінформувала, що інцидент стався на вулиці Шевченка: двоє чоловіків силоміць заштовхали в автомобіль 12-річну дівчинку і поїхали в невідомому напрямку. Очевидиця зателефонувала до поліції.

На пошуки дитини та зниклого авто були орієнтовані наряди поліції. Вже за кілька хвилин група реагування патрульної поліції помітила автівку, що підпадала під орієнтування, поблизу однієї з місцевих навчальних закладів.

Викрадачем виявився батько дитини. Він зараз надає пояснення у відділення поліції. А його донька знаходиться у школі.

Користувачі мережі, які спочатку були шоковані інцидентом, після розв'язки заспокоїлися і почали писати іронічні кометарі, на кшталт: "Дівчинка не хотіла йти до школи?", "Знову батя?", "Може, знову батьківські розборки?"

У поліції назвали &quot;викрадача&quot; 12-річної школярки під Києвом

Скріншот коментарів: facebook.com/kievtypical

Нещодавно ми повідомляли про те, що у дитсадку під Києвом невідомі спробували викрасти дитину.

Раніше ми також писали, що в Черкасах зловмисник "помилково" викрав юнака та вимагав за нього викуп.

 

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