В полиции назвали "похитителя" 12-летней школьницы под Киевом

Коллаж РБК-Украина

На линию "102" позвонила небезразличная жительница города

21 января около 12:00 в городе Ирпень Киевской области двое мужчин затолкали 12-летнюю девочку в автомобиль "Toyota Camry". Полиция объявила план "Перехват". За считанные минуты девочку удалось найти. Об этом сообщила прес-служба полиции в Киевской области.

Полиция проинформировала, что инцидент произошел на улице Шевченко: двое мужчин силой затолкали в автомобиль 12-летнюю девочку и уехали в неизвестном направлении. Очевидица позвонила в полицию.

На поиски ребенка и пропавшего авто были ориентированы наряды полиции. Уже через несколько минут группа реагирования патрульной полиции заметила машину, которая подпадала под ориентировку, вблизи одной из местных учебных заведений.

Похитителем оказался отец ребенка. Он сейчас дает объяснения в отделение полиции. А его дочь находится в школе.

Пользователи сети, которые сначала были шокированы инцидентом, после развязки успокоились и начали писать ироничные комментарии, вроде: "Девочка не хотела идти в школу?", "Опять батя?", "Может, снова родительские разборки?"

Скриншот комментариев: facebook.com/kievtypical

Недавно мы сообщали о том, что в детсаду под Киевом неизвестные попытались похитить ребенка.

Ранее мы также писали, что в Черкассах злоумышленник "ошибочно" похитил молодого человека и требовал за него выкуп.