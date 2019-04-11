Потрапили у бетономішалку: очевидці про масштабну ДТП із вантажівкою в Дніпрі (відео)

Масштабна ДТП у Дніпрі вранці 11 квітня за участю 12 автомобілів тільки дивом не закінчилася трагедією. Водій вантажівки "КРАЗ" із причепом в центрі міста у годину пік зіткнувся з автобусом і мікроавтобусом (міським і приміським), а також із легковиками. Внаслідок аварії літня жінка-водій потрапила до лікарні зі струсом головного мозку та травмою грудей, постраждала ще одна жінка.

Інцидент стався на проспекті Олександра Поля. На місці ДТП працюють слідчі, медики, поліція і рятувальники.

У мережі показали відео з місця аварії.

Відео: facebook.com/dnepr056ua

Як розповів голова профспілки автомобілістів Михайло Тонконогий, "КРАЗ" міг повністю зім'яти два автобуси. За його словами, рух старої вантажівки має бути заборонений по магістралях із великим ухилом.

Зазначається, що у "КРАЗа" могли відмовити гальма під час руху по місту.

За словами очевидців аварії, які їхали на роботу, вони немов "потрапили у бетономішалку".

Дніпрі в ДТП зіткнулися 12 автомобілів (фото: 056.ua)

"Почало трясти. Коли зупинилися, чоловік запитав, чи жива. Авто затисло, не могла вийти. З чотирьох сторін затиснуло", - розповіла жінка, передає ТСН.иа.

У маршрутці "Покров-Дніпро" їхало 16 людей.

Фото: місце події (facebook.com/PoliceDniproRegion)

Водій автобуса зазначив, що встиг зманеврувати лише дивом.

"Сигнал і удар. Все. Більше я нічого не запам'ятав. Пронісся повз мене КРАЗ, почав згортати всі машини до купи", - говорить він.

Фото: місце події (facebook.com/PoliceDniproRegion)

У поліції повідомили, що ознак алкогольного або наркотичного сп'яніння у водія вантажівки - винуватця ДТП не виявили.

Водієві "КРАЗу" 30 років, він вже давно працює в комунальному підприємстві. У день ДТП перевозив техніку для робіт по благоустрою.

Додамо, що мерія пообіцяла водіям, чиї автомобілі були пошкоджені в аварії, компенсувати всі збитки.

Відео: YouTube / ТСН

Як сообщвлось раніше, нещодавно у Запоріжжі жінка за кермом позашляховика BMW збила насмерть семирічного хлопчика, який переходив дорогу в невстановленому місці.

Також ми писали про те, що 6 квітня під Києвом у селі Піщане Білоцерківського району сталася трагічна ДТП, в якій загинули дві молоді дівчини. 19-річний винуватець трагедії тоді зник з місця злочину, але 8 квітня він був затриманий. У скоєному водій повністю зізнався. "Мажор" за скоєння резонансного смертельної ДТП може опинитися за ґратами на 10 років.